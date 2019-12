Karnevalisten veranstalten in Neuendorf 15. Weihnachtsmarkt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karnevalisten veranstalten in Neuendorf 15. Weihnachtsmarkt

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter dem Neuendorfer Carnevalsverein (NCV). Er selbst wurde 25 Jahre alt, was natürlich für die närrische Schar ein guter Grund zum Feiern und für ein gebührendes Fest war. „Drei tolle Tag samt Kinderfasching – wir sind gleich gut gestartet“, sagt Vereinsmitglied Jana Hundeshagen. Später wurde in den Mai getanzt und der Geburtstag schließlich im November mit einer Veranstaltung gekrönt, zu der auch Vereine aus den Nachbargemeinden eingeladen waren. Die kamen natürlich nicht mit leeren Händen, sondern beteiligten sich zur Freude der Gastgeber an dem abendlichen Programm.

Der nächste Höhepunkt ließ nicht lange auf sich warten und folgte nur wenige Tage später: das Männerballettturnier in Pfaffschwende. Die tanzenden Herren aus Neuendorf bescherten ihrem Karnevalsverein dann auch ein ganz besonderes Geschenk. Sie holten zum zweiten Mal den Eichsfelder Meistertitel. Doch noch ist das Jahr nicht zu Ende, und die Neuendorfer Karnevalisten haben noch einiges vor. Auch dieses Jahr laden sie zum Weihnachtsmarkt rund um die alte Schule ein, und zwar am kommenden Samstag, dem 21. Dezember. Und der Weihnachtsmarkt erfährt nun seine 15. Auflage.

Den Auftakt des Adventsnachmittages bildet um 14.30 Uhr das Konzert des Männergesangvereins in der Kirche St. Nikolaus. Im Anschluss an dieses wird der Markt eröffnet, die Gäste dürfen sich auf Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Glühwein, Crepes und andere weihnachtliche Köstlichkeiten sowie das passende Ambiente freuen. Und während die Erwachsenen genießen und die Zeit bei guten Gesprächen verbringen, können die Kinder kleine Geschenke basteln. Für sie haben sich die Karnevalisten aber noch einiges mehr ausgedacht. So wird beispielsweise das Christkind erwartet, und mit diesem gibt es nicht nur ein Fotoshooting, sondern auch eine Wunschzettelstunde.

Alles in allem erwartet die kleinen und großen Gäste ein abwechslungsreicher Nachmittag, der auf das schönste Fest im Jahr einstimmen soll. Die Vereinsmitglieder sowie das neue Prinzenpaar Prinzessin Miriam I. und Prinz Julian I. freuen sich daher schon jetzt auf viele einheimische und auswärtige Gäste. Und sie möchten sich bei all denen bedanken, die sie in den 25 Jahren unterstützt und ihnen die Treue gehalten haben.