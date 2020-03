Katholische Arbeiterbewegung in Leinefelde blickt auf 30 Jahre Vereinsarbeit zurück

Die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) „St. Josef“ Leinefelde mischt, wie jedes Jahr im Januar, die Vorbereitungen zu den Kommunionfeierlichkeiten in den betroffenen Familien im Eichsfeld ordentlich auf, denn sie bietet seit Jahren die Kommunionkleiderbörse an. In diesem Jahr im November blickt man auf 30 Jahre aktive Vereinsarbeit zurück.

Hans-Karl Baumgarten, Vorsitzender des Ortsverbandes Leinefelde, erinnert sich: „Die Tatsachen einer 40-jährigen Diktatur und die Unterdrückung der christlichen Werte in der DDR brachen auf einmal zusammen. Durch die Grenzöffnung kamen Kontakte zu KAB-Vereinen in Niedersachsen mit Duderstadt, Kirchhellen im Ruhrgebiet und auch Main-Rodgau im Diözesanverband Mainz zustande.“

Unter Monsignore Bertram Vogt, Pfarrer in Maria Magdalena, gründete sich der KAB-Verein Leinefelde der sich den Heiligen Josef, den Arbeiter, als Namenspatron aussuchte. Erster Vorsitzender wurde für acht Jahre Willi Fritsche, danach übernahm für vier Jahre Alfred Winter, der das Amt im Februar 2003 an Hans-Karl Baumgarten übergab.

Viele Aktivitäten prägten diese 30 Jahre. 1993 wurde die erste Kommunionkleiderbörse durchgeführt, die schnell zu einem festen Punkt im Kalender wurde und stets „professionelles und akribisches Vorbereiten und eine detaillierte Durchführung“ erforderte. Bereits im November starten die Vorbereitungen für die nächste Börse. Um die ersten Kontakte zu allen Pfarrgemeinden kümmerte sich Hans-Karl Baumgarten selbst. Damit alles seine Richtigkeit hat, bekommt jedes Kleidungstück ein Schild mit Vermerk des ursprünglichen Eigentümers sowie dessen Preisvorstellung bekommen. Für die Verkaufsstunden, alle Vor- und Nacharbeiten bei der Annahme, dem Verkauf und der Rückgabe nicht verkaufter Bekleidung oder der Auszahlung für veräußerte Teile gibt es einen genauen Plan, um sicherzustellen, dass genug Helfer vor Ort sind. „Und wenn dann die Pfarrgemeinde mit der Bitte einer zusätzlichen Verkaufsmöglichkeit auf uns zukommt, machen wir das natürlich auch“, so Hans-Karl Baumgarten.

Betrachtet der Vorsitzende die jüngste Börse, spricht er von 350 Stunden, die vom Verein im Ehrenamt geleistet wurden. „Und mit einem Durchschnittsalter der Helfer von über 70 Jahren ist das eine tolle und hoch zu bewertende Leistung. Unter diesem Aspekt haben wir dieses mal auch jüngere Mitglieder aus unserer Pfarrgemeinde angesprochen und tolle Hilfe bekommen.“ Das waren Matthias und Sabine Räuber, Christiane Große, Marion Kappel, Birgit Wehling. „Diesen neuen Mitstreiter gilt unser besonderer Dank, denn der Altersdurchschnitt unserer Aktiven zwingt uns, wenn die Börse in einigen Jahren noch bestehen soll, sie in jüngere Hände zu legen.“

Der Vorsitzende bekräftig: „Wir haben nach 27 Jahren den Spaß an der Sache noch nicht verloren. Außerdem ist es auch eine Verpflichtung, jedes Jahr den Kindern und Eltern gegenüber diese Möglichkeit zu geben. Weiterhin wird jedes Jahr der Erlös der verkauften Kleidung, das sind zehn Prozent der Verkaufssumme, vollständig gespendet.“ Bisher ging dieses Geld zum Beispiel an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz, das Weltnotwerk, die Suppenküche und ein Kinderhilfswerk in Kaliningrad.

Das ist aber nicht das einzige, was der Verein unternimmt. Neben vielen monatlichen Veranstaltungen, die auch Bildungsveranstaltungen umfassen, ist man in der Natur beim Wandern aktiv. „Die hervorragende Arbeit mit dem Vorstand und den Vereinen in unserem Diözesanverband, als auch die Kontakte mit unseren KAB-Freunden in Duderstadt sind markante Punkte unseres Jahresablaufs.“

Nun steht auch die Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen im Fokus. „Die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde Maria Magdalena und all ihren Geistlichen war in den vergangenen 30 Jahren immer wieder Grundlage unserer Arbeit. Jedem Einzelnen in unserem Verein kann ich nur ein großes Lob aussprechen, denn ihre Einsatzbereitschaft ist immer wieder die Grundlage unseres Vereins“, so Hans-Karl Baumgarten.