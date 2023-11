Katholische Gemeinde im Eichsfeld startet wieder Hilfstransport

Heiligenstadt. Rumänienhilfe bleibt in Heiligenstadt ein Herzensanliegen. Ein neuer Hilfstransport startet Freitagabend. So können Sie noch schnell helfen:

Trotz vieler Probleme in der heutigen Zeit startet die katholische Pfarrgemeinde St. Gerhard auch in diesem Jahr wieder einen Rumänientransport. Schon in den vergangenen Tagen habe die Pfarrei viele Spenden entgegengenommen. „Die Resonanz und Spendenbereitschaft ist wie in den vergangenen Jahr groß“, sagt Hiltrud Englisch vom Organisationsteam.

Mit dem Transport soll den Menschen in Radauti und der Umgebung auch dieses Jahr wieder zum Weihnachtsfest eine kleine Freude bereitet werden und ein Zeichen der Verbundenheit gesetzt werden. Viele Briefe aus Rumänien würden bezeugen, dass es in dem Land nur in kleinen Schritten vorangeht. „Die Menschen brauchen weiterhin unsere Hilfe“, heißt es aus dem Pfarrbüro. Am Freitag, 24. November, soll der nun schon 49. Hilfstransport auf die Reise gehen. An diesem Tag besteht auch noch einmal die Möglichkeit die Aktion mit gepackten Paketen zu unterstützen. Von 15.30 bis 19 Uhr werden die Spenden entgegengenommen.

„Bitte beachten Sie wegen des hohen Organisationsaufwandes diese Zeiten und stellen Sie Ihre Pakete nicht einfach auf dem Pfarrhof ab“, erklärt Pfarrer Ludger Dräger. Um die Transportkosten zu begleichen und noch eventuell Lebensmittel wie Öl und Mehl dazu zu kaufen, erbitten das Organisationsteam pro Paket wieder Spende in Höhe von fünf Euro. Und wer kein Paket packen kann, kann auch wie in den vergangenen Jahren die Aktion mit einer Geldspende unterstützen.

Folgende Lebensmittel können in das Paket gepackt werden: je 1 Kilogramm Weizenmehl, Zucker, Reis, Nudeln, Margarine sowie 500 Gramm Kaffee, 800 Gramm Kaba, und Suppenwürfel, Trockenhefe, Schokolade, Süßigkeiten, Zahnpasta, Seife und Haarshampoo.