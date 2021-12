Kefferhäuserin steht zur Wahl

Juliana Löffler aus Kefferhausen ist zur Thüringerin des Monats Oktober gekürt worden. Jetzt geht es in die große Abstimmung.

Kefferhausen. Abstimmung für „Thüringer des Jahres“ 2021 läuft online und per Telefon.

Im Oktober dieses Jahres wurde Juliana Löffler aus Kefferhausen von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und dem Sender MDR als „Thüringerin des Monats“ ausgezeichnet. Jetzt ist sie im Rennen um die „Thüringer des Jahres“, der den drei Erstplatzierten 2000, 1500 und 1000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zugunsten der Vereine, Initiativen oder Organisationen beschert, in denen sie sich ehrenamtlich engagieren.

Seit vielen Jahren setzt sich Juliana Löffler von ganzem Herzen engagiert für Inklusion im Sport ein. In ihrem Heimatort hat sie eine Abteilung für sehbehinderte und blinde Sportlerinnen und Sportler aufgebaut und ihnen gemeinsam mit persönlichen Guides die Teilhabe am Training und an Laufsportwettkämpfen ermöglicht. Juliana Löffler organisiert für die Teams auch gemeinschaftliche Radtouren mit Tandems, sie bildet selbst Laufguides aus und koordiniert den Aufbau eines deutschlandweiten Guidenetzwerkes.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Thüringer des Jahres wird per Onlinevoting und telefonischer Abstimmung gewählt. Abgestimmt werden kann – natürlich auch für Juliana Löffler – im Internet unter www.mdr.de/s/tdj oder telefonisch unter 0137 / 100 11 10. Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem deutschen Festnetz und maximal 42 Cent aus Mobilfunk-Netzen, heißt es von den Organisatoren.