Kein Schnee? Der Winterdienst fährt trotzdem

Was macht der Winterdienst, wenn gar kein Schnee liegt? Das Eichsfeld hat diesen Winter noch nicht viel der weißen Pracht gesehen. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei bei Breitenworbis und die der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH (TSI) mit Standort in Heiligenstadt Däumchen drehen und die Füße hochlegen können.

„Manche Autofahrer tippen sich an den Kopf, wenn wir bei sechs Grad Lufttemperatur Salz streuen. Es geht aber nicht um die Luft-, sondern um die Fahrbahntemperatur. Wir können bis drei Grad plus streuen“, sagt Andreas Franke von der TSI. Gerade wenn die Temperaturen knapp über null Grad liegen, sei es schwer einzuschätzen, ob gestreut werden sollte oder nicht. „Wir stehen jeden Tag mit den Autobahnmeistereien hier im Norden in Kontakt und sprechen uns ab, ob wir rausfahren oder nicht.“

Bisher mussten die 14 Streu- und Räumfahrzeuge der TSI noch nicht so oft auf die Straße. Von den gut 4000 Tonnen Streusalz, die dort auf Vorrat liegen, sind gerade einmal knapp 150 Tonnen weg, so Andreas Franke. Seine Mitarbeiter beginnen damit, wenn die Temperaturen es erfordern, um 3 Uhr früh. Bis 6 Uhr, bevor der Berufsverkehr beginnt, müssen alle Straßen geräumt beziehungsweise gestreut sein. Bis 22 Uhr wird dann gefahren.

Was aber, wenn es plötzlich Glatteis gibt, vielleicht noch mitten in der Nacht?

Autofahrer oder Rettungskräfte können Glatteis bei der Leitstelle melden. Diese wendet sich dann an das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, dort hat immer jemand Bereitschaft. Und von dort wird es dem diensthabenden Mitarbeiter der TSI gemeldet und der muss im Notfall eben auch mitten in der Nacht raus, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Mitarbeiter der Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH (TSI) in Heiligenstadt sind auch im Winter damit beschäftigt, kaputte und verblasste Straßenschilder auszuwechseln. Dieter Dornieden wirft ausrangierte Schilder in den Container. Foto: Eckhard Jüngel

Wenn nicht gestreut wird, kümmern sich die Mitarbeiter der TSI um andere Dinge. Leitpfosten warten und waschen zählt ebenso dazu, wie Beschilderungen aufstellen und erneuern, Verkehrssicherung für andere Firmen stellen – also zum Beispiel auf Baustellen – sowie Baumschnitt und Bankettarbeiten.

Zu Letzterem zählt auch das Aufsammeln von Müll. „Besonders an den Autobahnauf- und abfahrten ist es schlimm. Einweg-Kaffeebecher und Verpackungen von Fast Food Ketten fliegen da aus den Autos raus“, sagt Andreas Franke, und er hat dafür kein Verständnis.

Bei der Autobahnmeisterei in Breitenworbis sind die Mitarbeiter rund um die Uhr bereit. „Wir arbeiten in Schichten, können schnell reagieren. Zwei Fahrzeuge sind täglich im Einsatz“, sagt Thomas Müller, Chef der Autobahnmeisterei. Momentan sei es ruhig, das Salzlager noch zur Hälfte gefüllt. Die zwei Fahrzeuge streuen an frostgefährdeten Bereichen und vor allem auf Brücken. Ein Fahrzeug fährt Richtung Osten und das andere Richtung Westen. „Nach zwei bis drei Stunden sind die Fahrzeuge wieder hier“, sagt Müller.

Eine enorme Hilfe sei das Straßenwetterinformationssystem. „Wir wissen so bereits drei Stunden vorher, mit was für Wetter wir rechnen müssen. können so auch besser planen“, erklärt Thomas Müller. Insgesamt stehen in der Autobahnmeisterei fünf Fahrzeuge ständig zum Einsatz bereit. Dazu kommen, laut Thomas Müller, noch zwei externe Fahrzeuge.

Wie auch bei der TSI nutzen die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei den milden Winter für andere anfallende Arbeiten. So werden Schäden repariert, Reinigungsarbeiten durchgeführt und Bäume beschnitten, nennt Müller nur einen Teil der vielfältigen Aufgaben seiner Mitarbeiter.