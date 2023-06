Keine guten Nachrichten für Eichfelder Berufspendler: Bauarbeiten an und auf der A7 und am Dreieck Drammetal

Göttingen. Die A7-Anschlussstelle Göttingen-Nord wird gesperrt. Sperrungen werden auch am Dreieck Drammetal angekündigt.

An der A7-Anschlussstelle Göttingen-Nord ist am Dienstag, 6. Juni, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr die Auffahrt in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Umleitung erfolgt über die U72 via Otto-Brenner-Straße zur Anschlussstelle Göttingen.

Außerdem sei im Zuge der bereits angekündigten Sanierungsarbeiten die Tank- und Rastanlage Göttingen-West von Freitag, 9. Juni, 5 Uhr, bis Samstag, 10. Juni, 6 Uhr, und von Mittwoch, 28. Juni, 5 Uhr, bis Donnerstag, 29. Juni, 5 Uhr, komplett gesperrt.

Fahrbahn wird zwischen Anschlussstellen abgefräst

Am Dreieck Drammetal, heißt es in der Mitteilung der Gesellschaft weiter, seien von Mittwoch, 14. Juni, 4 Uhr, bis Samstag, 17. Juni, 6 Uhr, sowie von Freitag, 30. Juni, 6 Uhr, bis Samstag, 1. Juli, Anbindungen zwischen der A7 und der A38 gesperrt.

Die Umleitungen für den Verkehr von der A38 in Richtung Kassel erfolge über die A7 in Richtung Hannover bis zur Anschlussstelle Göttingen, dort muss man abfahren und in Richtung Kassel wieder auffahren. Der Verkehr von der A7 in Fahrtrichtung Halle wird bis zur Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden geleitet, dort muss man abfahren und in Richtung Hannover wieder auf die A7 zum Autobahndreieck Drammetal fahren.

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Göttingen und Hann. Münden-Hedemünden wird auf der Richtungsfahrbahn Kassel auf rund acht Kilometern Länge der offenporige Asphalt samt Binderschicht abgefräst und erneuert. Dazu wird der gesamte Verkehr noch bis Anfang Juli mit zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Hannover gelegt.

Bis Anfang Juli erfolgt laut der Autobahngesellschaft die Hauptbauphase zur Fahrbahnerneuerung. Insgesamt werden rund 21.500 Meter Folien-Markierung für die Verkehrsführung aufgebracht und rund 26.500 Tonnen Asphalt ausgetauscht.

Von Anfang Juli bis Ende Juli erfolge schließlich die Schließung der Mittelstreifenüberfahrten und die Wiederherstellung der demontierten Fahrzeugrückhaltesysteme. Vor und nach der Hauptphase, so die Gesellschaft, seien temporäre zweistreifige Verkehrsführungen auf beiden Richtungsfahrbahnen und Nachtbaustellen mit einstreifiger Verkehrsführung möglich.

Die Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendige Maßnahmen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den temporären Umleitungsstrecken.