Keine Stallpflicht für Geflügel im Eichsfeld

Bei zwei am Schwanenteich in Mühlhausen tot aufgefundenen Graugänsen wurde bei Laboruntersuchungen das hochansteckende Vogelgrippevirus des Subtyps H5N8 bestätigt. Das erklärte das Thüringer Gesundheitsministerium. Bislang ist durch die Feststellung des Virus im Nachbarlandkreis durch das Veterinäramt des Landkreises Eichsfeld keine Maßnahme für die Geflügelhalter im Kreis vorgesehen, da es sich – anders als beim Fall Anfang dieses Jahres in Wipperdorf – dieses Mal nicht um Hausgeflügel handelt, sondern um Wildvögel.

