Heiligenstadt. Die Jungen Wetterfrösche des Heiligenstädter Lingemann-Gymnasiums berichten in ihrer Jahreszeit-Zusammenfassung von wenig Niederschlag im Herbst.

Keine weiße Weihnacht im Eichsfeld

Morgens holt man seinen seit Wochen fehlenden Schlaf nach, mittags genießt man das leckere Essen, und abends darf der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen – doch plötzlich hört man eine Stimme sagen: „Hör auf zu träumen!“ Und schon findet man sich in der harten Realität wieder. Weihnachten ist noch nicht, doch in Gedanken hat man schon bis Neujahr vorgeträumt. Wie können die Vorgesetzten doch bloß verlangen, dass ich jetzt noch zu Höchstleistungen auflaufe? Na ja, wir sitzen alle im selben Boot, machen alle vor dem Urlaub noch diese eine Sache, die man unbedingt erledigen wollte (oder musste), und geht dann in die wohlverdiente Winterpause über.

Diese eine Sache, die wir unbedingt erledigen wollen, ist, den Herbst noch einmal Revue passieren zu lassen. Doch bevor wir das Wetter der vergangenen zwölf Wochen systematisch betrachten, sei noch gesagt, dass diese die mittlerweile 50. der vierteljährlich erscheinenden Wetterauswertungen ist. Deswegen wollen wir uns an dieser Stelle einmal bei Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, bedanken. Und auch der Redaktion gebührt Lob, die seit nun fast 13 Jahren großes Vertrauen in uns setzt. Doch nun genug der schönen Worte und zurück zu unserem Lieblingsthema – dem Wetter.

Den Herbst verbindet man eigentlich mit einer nassen und windigen Jahreszeit, die man draußen verbringt, um die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, Drachen steigen zu lassen und, wenn es regnet, es sich drinnen gemütlich zu machen oder die Verwandtschaft zu besuchen inklusive Kaffee trinken mit selbst gebackenem Kuchen. Doch dieses Jahr war davon keine Spur.

Der September hielt sich zu Beginn bei mittleren zweistelligen Temperaturwerten, bis am kalendarischen Herbstbeginn „Jürgen“ aus Nordost und „Klaus“ aus Nordwest mit ihren gewaltigen Tieffronten „Hanneke“ nach Südwest drängten. Dies führte zu etwas niedrigerer, aber immer noch hoher einstelliger Temperatur.

Bis zu 23 Grad im Oktober

Im Oktober blieb das Wetter wieder weitgehend stabil. Bei kühler Luft von ungefähr 10 Grad Celsius musste man sich morgens dann doch schon etwas dicker anziehen, jedoch hatte man in seiner Kleidungswahl zu beachten, dass es Richtung Feierabend immer wärmer wurde. Wenn die Sonne stark genug schien, sogar nochmal bis zu 23 Grad Celsius.

Das Novemberwetter war weitgehend von milden Temperaturwerten und wenig Niederschlag geprägt. Die Monatsdurchschnittstemperatur lag mit 4,7 Grad Celsius etwas über dem langjährigen Mittel. Am Monatsbeginn war es vergleichsweise warm, jedoch wurde es dann zur Monatsmitte etwas kälter. Der Niederschlag ließ mit seinen 37 Litern pro Quadratmeter zu wünschen übrig, denn noch im Vorjahr lag die Niederschlagsmenge bei 82 Litern pro Quadratmeter.

Auch in diesem Jahr möchten wir als Wetterfrösche uns erneut mit der Frage beschäftigen, ob es ein weißes Weihnachtsfest geben wird. Laut Prognosen und animierten meteorologischen Wetterkarten von wetterzentrale.de wird es auch in diesem Jahr leider keine „Weiße Weihnacht“ geben, da mit hoher Wahrscheinlichkeit Temperaturwerte von 4 bis 7 Grad Celsius erreicht werden. Trotzdem wünschen wir ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit einem fleißigen Christkind und selbstverständlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020.

Die Autoren sind Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft „Junge Wetterfrösche“ am Heiligenstädter Lingemann-Gymnasium.