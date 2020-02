Kennenlern-Rundfahrt zu Caritas-Standorten in Leinefelde, Heiligenstadt, Nordhausen und Mühlhausen

Erwartungsvoll sitzen drei Frauen und ein Mann morgens im Büro der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen am Leinefelder Bonifatiusweg 2. Begrüßt werden sie von Gerald Nolte, stellvertretender Leiter der Regionalstelle und Leiter der Caritas-Häuser in Leinefelde und Heiligenstadt. Er wird anschließend den Kleinbus fahren, mit dem sie einen Tag lang unterwegs sein werden.

Lioba Wehr absolviert während ihres Studiums ein Praktikum bei der Caritas Mühlhausen. Psychologin Judith Stitz gehört zum Team der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EEFL) Leinefelde/Heiligenstadt. Kristina Panke arbeitet beim Bischöflichen Ordinariat in Erfurt. Ebrahimi Ali aus Afghanistan ist als Sprachmittler bei der Caritas Mühlhausen angestellt. Er berät und übersetzt an seinem Arbeitsplatz, begleitet Flüchtlinge zum Beispiel auf Ämter und in Arztpraxen.

Einladung richtet sich auch an Erfurter Partner

Bereits vor einiger Zeit hatte Stefanie Schmerbauch, Leiterin der Caritasregion Eichsfeld/Nordthüringen, die Idee, alle neuen Beschäftigten, die ihre Teilnahme ermöglichen können, an einem Tag zu Jahresbeginn zu einem Besuch der vier Caritasstandorte der Region einzuladen. Das sind Leinefelde, Heiligenstadt, Nordhausen und Mühlhausen. Ebenfalls richtet sich die Einladung an in Erfurt ansässige Caritas-Partner. Deshalb war Kristina Panke gern mitgekommen. Sie ist zuständig für Mietverträge, kann aber unmöglich jedes einzelne Büro innerhalb ihres Wirkungskreises und die dort Arbeitenden kennen.

Inzwischen hat sich diese Mitarbeiterfahrt zu einer guten Tradition entwickelt. Zum Auftakt führt Gerald Nolte durch die Bonifatiuskirche auf dem Caritas-Gelände. Beim anschließenden Hausrundgang sind nicht alle Kolleginnen und Kollegen anwesend. Caritas-Präsenz bedeutet auch, für die Menschen unterwegs zu sein. Die Gruppe informiert sich über die Aufgaben der Suchtberatung, Schuldnerberatung, Kurberatung. In der EEFL werden Einzel- und Gruppenangebote für Kinder und Erwachsene kurz vorgestellt.

Der Tagestreff ist bereits gut besucht; die Menschen an den Tischen freuen sich über das Frühstücksangebot. Einmal in der Woche wird Mittagessen gekocht. An manchen Tagen kommen 60 bis 80 Gäste, mitunter schon am Vormittag. Zum Tagestreff gehören die Geldverwaltung und der Soziale Waschsalon, der eine gute Adresse ist, wenn die Waschmaschine streikt, aber ein schmaler Geldbeutel vorübergehend weder Reparatur noch Neuerwerb zulässt. Im Sozialkaufhaus „inpetto“ wird erläutert, was ebenso auf die anderen „inpetto“-Kaufhäuser zutrifft. Offen ist es für alle Kunden; zum Verkauf gelangen ausschließlich gespendete Waren.

Babyfotos an der Wand künden vom Dank der Eltern

In Heiligenstadt warten Cornelia Nacke, Leiterin der Allgemeinen Sozialberatung und der Schwangerschaftsberatung, und Sandra Wenderott, Leiterin der Frühförderstelle. Das Team um Cornelia Nacke arbeitet mit dem Jugendamt zusammen, betreibt mit sexualpädagogischen Projekten Aufklärungsarbeit an Schulen. In ihrem Arbeitszimmer künden Babyfotos an der Wand vom Dankeschön der Mütter und Väter, die eine Schwangerschaft vor zunächst unlösbare Probleme gestellt hatte. Das Team erlebt nicht immer fröhliche Momente, ist doch das Haus am Bahnhofsplatz 3 ein Ort, wo sich trauernde Eltern nach dem Tod ihres Kindes Hilfe suchend hinwenden können.

Die Mitarbeiterinnen der Frühförderstelle unterstützen Kinder mit Entwicklungsverzögerungen vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt, beraten im Haus, fahren in Kindergärten und auf Wunsch zu den Familien. Beide Fachdienste sind mit einer Außenstelle auf dem Kerbschen Berg in Dingelstädt vertreten.

Jetzt geht es weiter, nach Nordhausen und nach Mühlhausen. Am Abend werden die Teilnehmer bestätigen können, was sie in Heiligenstadt gehört haben: „Die Caritas will flexibel sein, sich den Nöten der Zeit stellen und immer fragen, welche Aufgaben übernommen werden können.“