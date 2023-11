Kilometerlanger Rückstau: Pellet-Laster brennt auf A 7 zwischen Hann. Münden und Kassel

Hann. Münden. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Pellet-Laster auf der A 7 in Brand geraten. Die Autobahn war in Richtung Kassel stundenlang gesperrt.

Auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein mit Pellets beladener Sattelzug in Brand geraten, berichtet die Göttinger Polizei. Der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die A 7 in Richtung Kassel ab Hann. Münden-Hedemünden stundenlang voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Gegen 12.10 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Auch danach dauerten die Reinigungsarbeiten an der Brandstelle noch an. Nach dem Abschluss der Arbeiten konnte auch die Sperrung der anderen beiden Fahrstreifen wieder aufgehoben werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist vorerst unbekannt.