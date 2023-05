Alarm für die Landespolizeiinspektion Nordhausen am Donnerstagnachmittag: Kinder hatten in einem Bachlauf einen Gegenstand entdeckt, bei dem es sich nach ihrer Einschätzung um eine Handgranate handelte. (Symbolfoto)

Kinder finden in Eichsfelder Bachlauf vermeintliche Handgranate

Dingelstädt. Im Eichsfeld haben Kinder in einem Bachlauf eine vermeintliche Handgranate gefunden und die Polizei alarmiert.

Beim Spielen an einem Bachlauf in Dingelstädt haben zwei Kinder am Donnerstag gegen 16 Uhr einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Mit der Vermutung, dass es sich um eine Granate handeln könnte, informierten die Kinder die Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Die Beamten überprüften das Objekt. Es handelte sich allerdings nur um den Teil eines Anhängers, das objektiv betrachtet einer verwitterten Granate ähnlich sah.

Das Ordnungsamt muss den Gegenstand nun entsorgen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

