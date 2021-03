Neuer Kindergarten in Dingelstädt geplant

Zahlreiche Themen hatte Dienstag die Stadtratssitzung, zu der auch Beberstedter kamen. Vielleicht wollten sie sich einen Überblick verschaffen, denn am Tag darauf stand im Gemeinderat in Hüpstedt das Thema Gemeindeneugliederung an. Gehen sollte es um Fusionsverhandlungen – unter anderem mit den Dingelstädtern. Und die konnten mit guten Nachrichten aufwarten, zum Beispiel der Idee, die alte Walkmühle im Riethpark zu einem Wald- und Naturkindergarten umzunutzen.