Kinderreiches Eichsfeld: Kreis bei Geburten in Thüringen auf Platz 3

Eichsfeld. Das Thüringer Landesamt für Statistik gibt in jedem Jahr die sogenannten „Kreiszahlen für Thüringen“ heraus. Auf 160 Seiten fasst das Werk die regionalstatistischen Ergebnisse für den Freistaat zusammen. Es ist eine Sammlung von rund 600 Merkmalen, die statistische Informationen zu vielen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens in Thüringen enthält. Weil alle Kreise und kreisfreien Städte erfasst sind, bieten sich damit auch Möglichkeiten zum Vergleich. In der aktuellen Ausgabe werden Daten vorrangig aus dem Jahr 2019 verwendet.

Auffällig ist da zum Beispiel, dass das Eichsfeld im Vergleich mit den anderen Landkreisen Thüringens sehr viele Gemeinden hat. 68 sind es an der Zahl. Nur der Saale-Holzland-Kreis hat mehr. Dort sind es 91. Das liegt aber daran, dass es im Eichsfeld die meisten Verwaltungsgemeinschaften (VG) in Thüringen gibt (7), in denen einzelne Gemeinden zusammen verwaltet werden. Der Landkreis Gotha, der ungefähr genauso groß wie das Eichsfeld ist, hat zum Beispiel nur 30 Gemeinden und zwei VGs.

Im Eichsfeld lebten mit Stand 31. Dezember 2019 insgesamt 100.006 Menschen. Davon waren 50.219 männlich und 49.787 weiblich. Die meisten von ihnen, nämlich 23.966, waren zwischen 50 und 65 Jahre alt. 17.258 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt unter 18 Jahre alt. 22.075 Menschen waren zwischen 18 und 40 Jahre alt. Die anfängliche Überalterung der Bevölkerung ist also hier sichtbar.

Das Eichsfeld konnte im Jahr 2019 insgesamt 964 Geburten verzeichnen, darunter 484 Mädchen und 480 Jungen. Auf je 1000 Einwohner gesehen, ergibt das einen Wert von 9,6. Im Vergleich zu den anderen Kreisen und kreisfreien Städten liegt das Eichsfeld damit auf Platz 3. Nur die Städte Erfurt und Jena haben einen höheren Wert (je 9,7). Im Eichsfeld werden also vergleichsweise viele Kinder geboren.

Demgegenüber stehen für das Jahr 2019 insgesamt 1194 Verstorbene, darunter 611 Männer und 583 Frauen. Betrachtet man hier den eben genannten Wert, ist der im Vergleich einer der vier niedrigsten im Freistaat. Im Eichsfeld sind auf je 1000 Einwohner also weniger Menschen gestorben als in der Mehrheit der anderen Kreise und kreisfreien Städte.