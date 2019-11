Silberhausen. Auf ein besonderes Kirchenkonzert dürfen sich die Eichsfelder am Sonntag in Silberhausen freuen.

Kirchenkonzert in Silberhausen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchenkonzert in Silberhausen

Zum zweiten choralen Konzert lädt die Blaskapelle Silberhausen am Sonntag, 24. November, 17 Uhr, in die Kirche St. Cosmas und Damian ein. Die Gäste dürfen sich auf ein besonderes Erlebnis freuen. Musikalische Leitung und Moderation liegen in den Händen von Wigbert Stitz. Auf dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, eine festliche Intrade sowie Pop-Balladen. Das Akkordeonensemble der Musikschule Mühlhausen unter Leitung von Barbara Winkler eröffnet das Konzert. Für die sechs Laienmusiker ist es der erste Auftritt im Eichsfeldkreis. Da sie wöchentlich proben, können sie ein breites Repertoire vorweisen. Während des 15-minütigen Auftrittes werden drei Werke aufgeführt, darunter ein Präludium und Fuge von Bach. Der Eintritt ist frei. Die Mitglieder er Blaskapelle freuen sich auf viele Gäste, sagt Michael Spitzenberg.