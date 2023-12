Kirchennachrichten aus dem Eichsfeld

Verteilen des Friedenslichtes, ein Kurs im Familienzentrum und mehr. Hier gibt es kirchliche Nachrichten aus dem Eichsfeld kurz und knapp

Friedenslicht kommt in Heiligenstadt an

„In eine Welt, in der uns Unfriede umzingelt und uns scheinbar zu überwältigen droht, verkünden Engel an Weihnachten den Frieden auf Erden. Ist das alles bloße Folklore?“, fragt Franz Klingebiel vom Pfadfinderstamm St. Aegidien nachdenklich. Die Pfadfinderbewegung ist schon mit ihrer Gründung durch Lord Baden-Powell 1908 der Stiftung und der Verbreitung von Frieden verpflichtet. Seit 1986 beteiligen sich viele Verbände auf der ganzen Welt an der Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“. Entzündet durch die Hand eines Kindes in der Geburtsgrotte in Bethlehem, wird dieses Kerzenlicht in die ganze Welt getragen. Richtung Europa wurde das Licht als verbindendes Zeichen des Friedens in diesem Jahr nach Linz zur zentralen Aussendungsfeier am 10. Dezember gebracht. In Thüringen wird das Licht am Sonntag, 17. Dezember, mit einer Andacht um 14 Uhr im Erfurter Mariendom gemeinsam mit Bischof Neymeyr und Pfarrer Göring ausgesendet. Die Pfadfinderstämme aus Niederorschel, Uder und Heiligenstadt bringen das Licht ins Eichsfeld. Am Montag, 18. Dezember, findet um 17 Uhr die Verteilung auf dem Marktplatz in Heiligenstadt statt. Bitte Laternen und Kerzen mitbringen, damit das Friedenslicht aus Bethlehem am Heiligen Abend an allen Krippen brennen kann. Kontakt: franz@dpsg-thueringen.de oder www.friedenslicht.de

Räuchern mit heimischen Kräutern

Im Dingelstädter Familienzentrum Kerbscher geht es am Dienstag, 9. Januar, um 19.30 Uhr um das Räuchern mit heimischen Kräutern. Die Urgroßeltern haben Ställe und Häuser mittels Kräuterverräucherung gereinigt. Was sollte das bezwecken und warum wird Räuchern wieder modern? In dem Kurs wird erläutert, was Räuchern ist und was es bewirken kann. Gemeinsam wird mit den Teilnehmern zudem eine Räuchermischung hergestellt und deren Wirkungsweise erklärt. Teilnehmerbeitrag: 37,50 Euro. Anmeldung unter Telefon: 0172/1847573 oder per Mail an info@hexen-schwestern.de.

Adventskonzert auf dem Hülfensberg

Die Franziskanerbrüder vom Hülfensberg laden am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr zum Adventskonzert ein. Es spielt das Mandolinenorchester Eichsfeldia Struth. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Türkollekte.

Weihnachtsliedersingen in Hundeshagen

Weil im Musikantendorf Hundeshagen die katholische Kirche St. Dionysius derzeit saniert wird, musste Pfarrer Tobias Reinhold einen anderen Ort für das traditionelle Weihnachtsliedersingen finden. Am Sonntag, 7. Januar, sind nun alle, die Freude am Gesang haben, um 16 Uhr in den Saal der Gaststätte eingeladen. Bereits am 16., 17. und 18. Dezember gibt es in den Räumen der Kegelbahn in Hundeshagen eine Krippenausstellung mit vielen verschiedenen Darstellungen. Geöffnet ist sie jeweils von 14 bis 18 Uhr.