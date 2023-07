Kirmes in Leinefelde mit viel Musik

Leinefelde. Fußball, Tanz und Festhochamt erwartet die Kirmesgäste in Leinefelde. Und auch im Ringau wird wieder gefeiert.

Die Kirmesburschen von Leinefelde freuen sich schon auf das kommende Wochenende, denn dann wird das Kirchweihfest gefeiert. Los geht es am Freitag, 21. Juli, um 19 Uhr mit dem traditionellen Ausgraben der Kirmes. Auf dem Vorplatz der St.-Maria-Magdalena-Kirche müssen sich dann die neuen Kirmesburschen beweisen, und das sind Felix Hansen, Gavin Djukic und Linus Schleif. Danach spielt die Band Endlos.

Am Samstag, 22. Juli, geht es um 10 Uhr mit dem Kirmesfußballturnier weiter. Die Hobbymannschaften dürfen laut Felix Birkefeld Profiluft schnuppern und auf dem Grün im Stadion spielen. Neben spannenden Spielen gibt es auch kleinere Attraktionen für die Kinder, wie eine Hüpfburg. Ab 20 Uhr laden die Platzmeister Leander Apel und Moritz Ziesche zum Kirmestanz im Zelt auf den zentralen Platz ein. Für Stimmung sorgen gleich zwei Bands, und zwar Timeless mit Klassikern der Tanzmusik und Brassvegas mit Blasmusik von klassisch bis modern.

Am Sonntag startet der Tag um 8.30 Uhr mit dem Festhochamt und anschließender Prozession durch die Altstadt. Nach einer kurzen Mittagspause setzt sich um 13 Uhr der Umzug vom Edeka-Parkplatz in der Heiligenstädter Straße in Bewegung und schlängelt sich den ganzen Tag durch die Altstadt. An der Spitze stehen die Platzmeister, der Ortsbürgermeister und der Bürgermeister. Dann werden den Anwohnern Ständchen gebracht. Gekrönt wird der Tag mit der Wagenprämierung und der Aftershowparty in der Leinestraße. Wegen des Umzugs gibt es in der Altstadt zwischenzeitlich Sperrungen.

Das große Finale bildet die Ringaukirmes am Dienstag. Los geht es um 19 Uhr.