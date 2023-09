In Teistungen waren Rettungskräfte im Einsatz,

Kirmesbaum rutscht in einem Eichsfelder Dorf beim Aufstellen aus dem Loch – das hat Folgen

Teistungen. In Teistungen rutscht die Kirmestanne beim Aufstellen aus dem Loch. Der Rettungsdienst ist im Einsatz.

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Teistungen. Dort wollte im Rahmen des Kirchweihfestes der örtliche Kirmesverein traditionell wieder die Kirmestanne aufstellen. Wie die Eichsfelder Polizeiinspektion berichtet, sei der Baum dabei allerdings aus dem vorbereiteten Loch gerutscht, in der Folge umgefallen und hätte einen der Aufsteller, einen 32-Jährigen, unter sich begraben.

Der Mann wurde laut Polizeiangaben dabei schwer verletzt und durch die anderen Personen aus seiner misslichen Lage befreit. Angefordert wurden Rettungskräfte. Sie brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung schließlich in ein Krankenhaus.

