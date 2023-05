Die Kirmesburschen reinigten den Stationsweg und den Ölgarten in zwei Stunden.

Kirmesburschen reinigen in einem Eichsfelder Dorf den Stationsweg und Ölgarten – Rummel wieder auf Festplatz

Birkungen. Die Birkunger Kirmesburschen pflegten eine lange Tradition. Der Ölgarten und Stationsweg unterhalb der Kapelle wurden gereinigt. Einen Kirmesrummel gibt es in diesem Jahr wieder auf dem Festplatz.

Die Birkunger Kirmesburschen folgten einer langjährigen Tradition. Mit Laubbesen, Rechen und Spaten sowie schwerer Technik starteten sie den Arbeitseinsatz, um den Stationsweg und den Ölgarten unterhalb der Kapelle von Laub und herabgefallenen Ästen und Zweigen zu reinigen.

„Über 25 Vereinsmitglieder packten mit an, so dass der Arbeitseinsatz nach etwa zwei Stunden beendet werden konnte“, berichtete Michael Apel, zweiter stellvertretender Vereinsvorsitzender, nach dem Einsatz am vergangenen Donnerstag.

Bereits am Freitag, 28. April, fand die erste Mitgliederversammlung statt, in der die diesjährige Birkunger Kirmes geplant wurde. „Vom 23. bis 26. Juni laden wir unsere Gäste recht herzlich ein, um gemeinsam unsere ,Bärkinger Kärmes’ gebührend zu feiern“, so Apel.

Eichbaumfest im Septemberund Pflanzaktion im Oktober

Wie im vergangenen Jahr wird es wieder einen Kirmesrummel, Biergarten, Tanz und Blasmusik im Siechen sowie den Festumzug, das Hammelausreiten und das Programm bei der Kirche geben.

Am 23. September soll dann auf dem Siechenparkplatz das Birkunger Eichbaumfest stattfinden. „Zudem planen wir für den Oktober eine große Baumpflanzaktion am Dünkreuz sowie an der Jagdhütte und freuen uns über zahlreiche Unterstützer“, informiert Michael Apel.

Der Stationsweg mit seinen vierzehn Stationen und der der heiligen Helena geweihten Kapelle gilt als einer der ältesten und schönsten seiner Art im Eichsfeld, so Apel. Im Ölgarten befinden sich zwei Grotten mit Figuren der schlafenden Jünger und Jesu Gebet in Todesangst. Am 1. Maisonntag findet die so genannte „Erste Station“ statt. Im Anschluss feiert die Gemeinde bei der Kapelle die heilige Messe. Bis zum September findet jeden Monat eine Stationsandacht statt.