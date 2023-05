Klärende Worte im Eichsfeld

Wort zum Sonntag: Im menschlichen Zusammenleben entstehen schnell Missverständnisse. Ein Gespräch kann manchmal Wunder bewirken, findet Pfarrer Günter Christoph Haase.

„Das Leben ist kein Wunschkonzert“, diesen Satz kennen wir sicher und natürlich auch das, was damit ausgesagt ist. Das Leben hat nicht nur seine schönen Seiten. Immer wieder erleben wir auch Spannungen, Missverständnisse, Spaltungen, Schuld, Versagen, Kränkungen, Misserfolge und anderes mehr. All diese Dinge können wir nicht einfach verniedlichen, harmonisieren oder ignorieren. Erst recht nicht, wenn im eigenen Umfeld, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im Schulalltag dadurch das Zusammenleben, die Freude am Leben darunter leidet.

Kommunikationswissenschaftler, Psychologen und Physiotherapeuten liefern seit Jahrzehnten Modelle, um Auseinandersetzungen, die bekanntlich auch wesentlich über unsere Sprache verlaufen, zu kanalisieren. Alles nachzulesen in Sachbüchern, zu üben in Seminaren für Konfliktmanagement oder auch in Rollenspielen, um die Einfühlungsgabe zu stärken.

Pfarrer Günter Christoph Haase Foto: Johanna Braun

Tatsache ist, wo Menschen miteinander leben, leben müssen, kann es zu Missverständnissen, Spaltungen und Streit kommen. Unsere Alltagserfahrung lehrt uns, dass es genügend Angriffserfahrung gibt, einander das Leben sauer zu machen. Nehmen wir nur die vielfach geübte Praxis, hinter dem Rücken des anderen zu tuscheln, Gerüchte zu verbreiten, Vorverurteilungen auszusprechen, auf dem Luftkissen der Höflichkeit anderes zu sagen, als man in Wirklichkeit denkt.

All das macht unfrei und verpestet das Miteinander. Oft entsteht auch eine Spirale des Schweigens und des Auseinanderdriftens. Gerade in solchen ausweglosen Situationen wirkt schon ein klärendes Gespräch oft Wunder. Gemeint sind wirkliche Gespräche, nicht um den anderen fertig zu machen und auszuschließen, sondern um ihn besser kennenzulernen und zu verstehen! An jedem von uns wird es auch liegen, wie kritikfähig man ist. Kritik kann kostenlose Beratung sein, vorausgesetzt, dass sie nicht überheblich oder gehässig daher kommt. Es soll Menschen geben, die im Austeilen sehr gut sind, aber weniger beim Einstecken.

Unser Leben ist so kurz und zu kostbar, als es mit Lieblosigkeiten, Hass und Streit zu verseuchen. Fassen wir uns ein Herz, wenn uns das Miteinander schwer fällt. Suchen wir immer wieder das klärende Gespräch, damit wir und andere in Frieden und Zufriedenheit leben können. Denn schon der Volksmund meint: „Frieden nährt. Unfrieden verzehrt.“ Übrigens ist auch das Gebet für andere eine gute Hilfe, um Licht in manches Dunkel zu bringen. Vor Pfingsten ist auch die Pfingstnovene eine probate Gebetshilfe. Denn bei all dem bisher gesagten ist uns Christen auch der Heilige Geist versprochen, der uns immer wieder aushilft und weiter hilft, wenn wir uns hilflos und ohnmächtig fühlen.

Das meint Ihr Günter Christoph Haase, Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella und Gehörlosenseelsorger des Eichsfeldes