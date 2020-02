Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klageweiber erheitern mit Dorfklatsch zum Karneval in Kirchworbis

Die fünfte Jahreszeit feiern die Gerstenbärter, so nennen sich die Kirchworbiser Karnevalisten, alljährlich mit großer Leidenschaft. So auch am Samstag, als sich zum zweiten Büttenabend – insgesamt sind es fünf – der Festsaal bis auf den letzten Platz füllte. Das diesjährige Motto: „Apres Ski und Pulverschnee – Karneval beim KCC“ passte nicht so ganz zum ungemütlichen Regenwetter. Aber das störte keinen, zumal die Narren ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwartete.

Der zehnjährige Nicki Dransfeld stand in diesem Jahr zum ersten Mal in der Bütt. Foto: Juvita Weinrich Präsentiert wurde der Mix aus Show, Tanz und Bütt vom Elferrat, wobei der Sitzungspräsident, Stefan Varges, humorvoll moderierte. Die Mädchen der Jugendgarde eröffneten mit einem flotten Funkentanz den Abend. In der Bütt machte Nicki Dransfeld, der in diesem Jahr zum ersten Mal dabei war, den Anfang. Als waschechter Fußball-Fan nahm das zehnjährige Nachwuchstalent nicht nur seinen Lieblingssport humorvoll unter die Lupe. Worbiser stemmt zwei Flaschen Spülmittel Einen sportlichen Auftritt hatte auch Silwana Sauer, die sich als „Frieda, die Aerobic-Queen“ Verstärkung aus dem Publikum holte. Matthias Kiel aus Worbis machte den Spaß mit und stellte eindrucksvoll seine Fitness, indem er zwei Flaschen Fit stemmte, unter Beweis. Gut, dass ein mitleidiger Elferrats-Jecke zwischendurch heimlich das Spülmittel gegen ein Glas stärkenden Gerstensaft austauschte. Zur Belohnung genoss die Trainerin im rosa Jogginganzug vergnügt eine Nudelholzmassage, die ihr der Sportsmann verpasste und zugleich das Publikum zum Mitmachen lustiger Verrenkungen animierte. Matthias Kiel belohnte seine sichtlich vergnügte Trainerin "Frieda, die Aerobic-Queen" mit einer Nudelholzmassage. Foto: Juvita Weinrich Auch die anderen Büttenredner erbrachten im Laufe des Abends den Beweis, dass der KCC, seit sechs Jahren von Annett Weber geleitet, einen besonderen Sinn für Humor hat. So sorgten Jan Degenhardt, Yvonne Birkefeld und Jens Dransfeld, als rasender Reporter, genervte Ehefrau und Obermessdiener von ihren mehr oder weniger erheiternden Erfahrungen berichteten, für reichlich zustimmenden Applaus und jede Menge Lacher beim närrischen Volk. Die ernteten auch die fünf lustigen Klageweiber für ihren in Gebetsmanier vorgetragenen Dorfklatsch, bei dem vor allem die Männerwelt nicht geschont wurde. Robert Dölle wiederum machte seinen Titel als „der Karnevalist“ alle Ehre und erwies sich nicht nur als Meister des trockenen Humors sondern auch als talentierter Schlagzeuger. Für reichlich Augen- und Ohrenschmaus sorgte neben Jule Varges, die als Tanzmariechen über die Bühne wirbelte, auch das KCC-Ballett und die Mädchen des Kinderballetts. Der schwungvolle Tanz „Viva Mexiko“, bei dem die Röcke, kreativ geschneidert von Gerlinde Goedecke, nur so flogen, faszinierte ebenso wie das Showballett mit seiner tänzerischen Kreation „Träume“. Da durfte auch das Sandmännchen nicht fehlen. Unter denen, die sich im Laufe des Abends über einen ehrenden Karnevalsorden freuten, war Else Mann, die als 89-Jährige zum Urgestein des närrischen Treibens im Dorf zählt. Grund zur Freude hatten ebenfalls Christin Kaufung-Große, Teresa Schmidt, Johannes Jose, Jürgen Strube und Daniel Weinrich, die alle für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im KCC geehrt wurden. Der Nachwuchs vom Kinderballett faszinierte das Publikum mit dem Tanz "Arm und Reich". Foto: Juvita Weinrich Die Musikband Timeless gab nicht nur hierzu den passenden musikalischen Rahmen. Gemeinsame Schunkelrunden heizten die Stimmung ordentlich ein. Die steigerte sich noch beim Medley „Geschlechterduell“, wobei die Jecken vom Elferrat beispielsweise als Schmidtchen Schleicher, Rosamunde, Dschingis Khan, Babuschka, Beate oder Johnny Depp die Bühne rockten und mit den dazu passenden Hits, in die das närrische Volk mit einstimmte, den Saal vollends zum Kochen brachten. Bevor das Bühnenprogramm mit dem großen Finale gegen Mitternacht endete, zeigten die Gerstenbärter Jungs noch einmal vollen Einsatz. Die Cowboys vom Männerballett ließen es abschließend ordentlich krachen und ernteten reichlich Applaus.