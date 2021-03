Klassisch, originell oder einfarbig?

Wie vor einigen Monaten zu Weihnachten ist jetzt wieder Bastelzeit. Ostern steht vor der Tür. Da es immer noch viele Beschränkungen gibt, wollen es viele zu Hause schön haben. Basteln soll zudem Spaß machen – denkt der Laie zumindest. Doch dann ist sie bei aller Unbeschwertheit auf einmal da: die Qual der Wahl. Denn irgendwann taucht die Frage: Wie und was soll es werden? Soll es klassisch, festlich, edel, fröhlich, originell, trendy, flippig, bunt, einfarbig, für Anfänger, Fortgeschrittene, für draußen, drinnen, leuchtend, für den Tisch oder den Flur sein? Soll es Hase, Huhn, Lamm oder Ei sein? Basteln und dekorieren ist, finde ich, etwas für Entscheider. Okay, aus dem Ei lässt sich wirklich mehr machen als ein Rührei. Obwohl durch die Kreativität dann einiges anfällt, was in der Pfanne landet. Wer praktisch denkt, nimmt es, lässt sich der unkreative Rest doch auch noch für das Osterlamm verbacken. Wer es nachhaltig mag, braucht seinerseits weder malen noch kleben, sondern kann einfach Kresse oder anderes Grün im Ei platzieren und sich gleich seinen eigenen Kräutergarten zaubern. Das soll übrigens so einfach sein, dass es sogar für Kindergeburtstage empfohlen wird. Das wäre bei aller Entscheiderei zumindest eines: leicht.