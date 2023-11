Kleine Eichsfelder Artisten auf großer Bühne

Der Projektzirkus weckte in den Kindern so manches schlummernde Talent.

Heiligenstadt. In Heiligenstadt schlug der Projektzirkus „Bellissimo“ auf dem Hof der Grundschule „Theodor Storm“ sein Zelt auf. Die Stars in der Manege waren die Schüler selbst.

Im Rahmen des Schuljahresthemas „Gemeinsam spielen, sprechen lachen, miteinander tolle Sachen machen“ lud die Grundschule „Theodor Storm“ unter der Leitung von Rektorin Claudia Baudach–Weber den Projektzirkus Bellissimo zu sich ein. „Mit dem Bekanntwerden, dass der Zirkus kommt, stieg die Vorfreude der gesamten Schulgemeinschaft“, so die Schulleiterin.

Als die Zirkusfamilie mit ihrem Lkw vorfuhr, waren die Anwohner sehr erstaunt und auch gespannt, was die Schule geplant hat. Das Zelt baute die Zirkusfamilie dann im Anschluss auf dem Schulhof auf, dann wurden sie gemeinsam von den Eltern und dem Schulpersonal mit Bänken und Stühlen bestückt.

Kinder werden zu Artisten, Clowns und Zauberern

Am Montag ging es dann mit den einzelnen Gruppen los, die vorher schon eingeteilt wurden. Mit dem geschulten und erfahrenen Blick der Zirkusmitglieder wurde schnell für jedes Kind eine passende Aufgabe in der Manege gefunden.

Artisten, Clowns, Zauberer, Seiltänzerinnen und Akrobaten sowie Zirkussprecher waren nach nur zweitägiger Übung bereit, um in den Vorstellungen, die am Donnerstag und Freitag jeweils nachmittags und abends stattfanden, ihr Können zu zeigen. „Es war überwältigend, zu welchen Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule befähigt wurden“, so Baudach-Weber. Kräftiger Applaus der Zuschauer, unter die sich auch mancher Nachbar gesellte, bestätigte dies.

Für die Kosten des Zirkus wurde im Übrigen das Schulbudget genutzt, so dass die Zuschauer lediglich den Eintritt bezahlen mussten. „Abschließend können wir sagen, dass es ein tolles Erlebnis war, das wir auf jeden Fall wiederholen werden“, resümierte die Rektorin.