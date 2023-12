Kleine Schritte zum Frieden im Eichsfeld

Der Wunsch nach einer friedlichen Weihnacht ist auch im Eichsfeld groß. Für Schwester Maria Thoma Dikow gehört viel dazu.

Weihnachten, das Fest des Friedens! So singen wir es, so tönt es in den Werbespots, so hören wir es im Gottesdienst. Aber erleben wir nicht täglich eine ganz andere Realität?

Das zu Ende gehende Jahr ist von kriegerischen Konflikten gezeichnet, in der Ukraine, im Nahen Osten und an vielen weiteren Krisenherden auf dem Erdball. Im Inneren unseres Landes erleben wir immer schärfere Töne von Hass und neu aufbrechenden Antisemitismus. Wie können wir trotzdem an den Frieden glauben?

Gerade an den Feiertagen brechen in der Familie Konflikte wieder auf, auch das haben wir vielleicht schon mal erlebt. Überfrachten wir das Fest mit unseren Erwartungen? Und sind dann enttäuscht, wenn sich unsere Hoffnung auf Familienfrieden als Illusion erweist?

Schwester Maria Thoma Dikow, Generaloberin des Bergklosters Heiligenstadt. Foto: Silvana Tismer / Funke Medien Thüringen

Zum Frieden gehört auch der mutige Blick auf die Ursachen unserer Konflikte. Die ehrliche Auseinandersetzung mit uns selbst. Die Bereitschaft, sich auf die Perspektive der anderen einzulassen. Die Kraft, über den eigenen Schatten zu springen, sich zu entschuldigen oder Verzeihung zu schenken. Nicht im Sinne von „Schwamm drüber“, sondern als Chance zum Neuanfang. Friede ist nicht möglich ohne Mut zur Wahrheit und nicht ohne Gerechtigkeit. Darum gibt es keine einfachen Lösungen, weder in der großen Politik noch in unserem privaten Umfeld.

Ist Frieden stiften dann eine Überforderung? Die Botschaft der Engel bei der Geburt Jesu bringt eine umwälzende Botschaft: Die Gegensätze zwischen nah und fern, zwischen fremd und einheimisch, zwischen Freund und Feind können aufgebrochen werden. Mit der Geburt Jesu kommt Gott selbst als Friede in unsere konfliktbeladene Welt.

Daraus können wir Hoffnung schöpfen: Wir können mitten im Konflikt den Frieden vorbereiten. Gebet, Zuhören, kleine Schritte zur Versöhnung sind nicht vergebens. Auch wenn wir im Großen damit nichts zu verändern scheinen. Für jede und jeden ist Gott Mensch geworden. Er ist der Friede!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Frieden-bringendes Weihnachtsfest!