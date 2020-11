Kleine Spende mit großer Wirkung

Wer Haustiere hält, weiß, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, sie zu versorgen. Das Futter muss besorgt werden oder auch für die Einstreu im Stall ist zu sorgen. Viel gibt es zu beachten, um den Tieren gerecht zu werden. Doch wenn es dann Wildtiere wie bei Sandra Reichmann sind, um die man sich kümmert, ihnen hilft und sie ehrenamtlich versorgt, ist dies mehr als anerkennenswert. Denn die Kirchworbiserin trägt zum Schutz der Igel und Erhalt der Art bei. Immerhin ist der Igel in manchen Regionen Deutschlands gefährdet. Neben dem hohen Zeitaufwand stecken die Igelfreunde auch viel Geld in ihr Engagement. Spenden sind wie in vielen anderen Bereichen daher gerne gesehen.

Sachspenden wie Katzenfutter, Eier, Obst und vielem anderen werden benötigt. Und wenn Sie diese Zeilen lesen, nimmt Sandra Reichmann gerade eine Zeitung der vergangenen Tage, legt sie liebevoll in die Boxen eines ihrer Pflegeigel. Denn Stroh oder andere Materialien sind ungeeignet, wie sie sagt. Auf der Zeitung kann man den Kot besser sehen, den man für die Diagnose des Gesundheitszustandes der Tiere braucht. Da zwei bis drei Mal am Tag die Käfige gereinigt werden, braucht es jede Menge Zeitung. Wie wäre es, unterstützen Sie Sandra Reichmann mit einer Zeitungsspende. Ich werde es tun.