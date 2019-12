Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt in Birkungen

Der Vorplatz der Pfarrkirche St. Johannes und der Pfarrhof in Birkungen waren am Wochenende Schauplatz des 10. Birkunger Weihnachtsmarktes. Mit einem Konzert stimmten die Hofbläser der Birkunger Blaskapelle am Freitagabend auf den 3. Advent ein. Ortsbürgermeister Michael Apel begrüßte alle Gäste und zeigte sich erfreut, dass die Birkunger ein kleines Jubiläum feiern können.

Auf dem Birkungen Weihnachtsmarkt spielten auch die Hofbläser der Birkunger Blaskapelle ein adventliches Ständchen. Foto: Gregor Mühlhaus

Auch Pfarrer Karl-Josef Wagenführ lobte den Zusammenhalt im Ort, wo sich bei der Organisation und Durchführung des Marktes „alle Vereine mit eingebracht haben“. Trotz des ungemütlichen Wetters am Freitag hatten sich zahlreiche Birkunger auf dem Pfarrhof eingefunden. „Wir fühlen uns sauwohl hier in Birkungen und sind extra wegen des Marktes gekommen. Mein Mann ist alter Birkunger und hat bis in die 1960er-Jahre hier gewohnt. Wir haben noch gute Beziehungen zu den Menschen hier“, erzählte Ursel May, die mit ihrem Gatten in Leipzig wohnt.

Kirchenchor tritt auf dem Weihnachtsmarkt auf

Die meisten Gäste wärmten sich unter den Glühpilzen auf und genossen den heißen Punsch oder probierten auf dem Kirchvorplatz den Kartoffelpuffer und die leckeren Crêpes. Am frühen Abend dann trat der Kirchenchor Cäcilia, der unter der Leitung von Christiane Ludwik steht, auf dem Pfarrhof auf. Mit Liedern wie „Auf dem Weg nach Bethlehem“, „Leise rieselt der Schnee“ und „We wish you a Merry Chrismas“ erfreuten die Frauen und Männer die Besucher.

„Ich bin hier aufgewachsen, heute aber zu Besuch hier. Meine Mutter und mein Bruder singen im Kirchenchor mit. Deswegen bin ich gekommen“, freute sich auch Marie-Theres Engemann aus Halle/Saale über den kleinen, aber feinen Markt. Auch der Jugendchor unter der Leitung von Thomas Fuhlrott gab ein Minikonzert am Abend.

Bischof Nikolaus verteilt Geschenke

Am Samstag warteten schließlich die Steppkes vom Kindergarten St. Josef mit einem Programm auf, bevor am Nachmittag Bischof Nikolaus kam. Der große Mann mit Mitra und Bischofsstab wurde sogar in einer Kutsche zum Weihnachtsmarkt gefahren.

Einer der Höhepunkte war dann das Schmücken der riesigen Tanne neben der Kirche. Wie immer durften die Kinder des Ortes den Weihnachtsbaum mit Geschenken behängen, die sie mitgebracht hatten. Helena Kullmann aus Birkungen war mit ihrer Tochter Liselotte gekommen. „Ich finde es super, dass der Nikolaus extra zum Markt hierher kommt und die Kinder mit vielen schönen Sachen aus seinem Jutesack beschenkt. Unsere Kleine traut sich nur leider noch nicht, etwas aus dem Sack zu nehmen. Sie ist ja erst zwei Jahre alt.“

Thüringer Polizeimusikkorps gibt Konzert

Am frühen Abend gab das Thüringer Polizeimusikkorps aus Erfurt ein Konzert in der Johanneskirche, das auf große Resonanz stieß. „Birkungen und alle Vereine hier haben wieder einmal gezeigt, dass der Ort und seine Leute zusammenhalten“, fand Rafael Stadermann, der Vorsitzende des Kirmesvereins im Dorf. Der Weihnachtsmarkt ging mit einer Seniorenweihnachtsfeier, organisiert von der Pfarrgemeinde, am Sonntagnachmittag zu Ende.