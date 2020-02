Kleinod in bester Lage: Buhlas Bürgermeister ist zufrieden

Seit zehn Jahren führt Rüdiger Wetterau als Bürgermeister die Geschicke in Buhla. Und dabei kann er über wenig klagen. Der Ort am östlichen Rand des Eichsfeldes hat zum Beispiel ein reges Vereinsleben, bei dem sich alle gegenseitig unter die Arme greifen.

So gibt es eine aktive Feuerwehr und den Kirmesverein, der im Oktober die Kirmes im Dorfgemeinschaftshaus organisiert. Der Bürgermeister zählt noch den Schützenverein, eine Seniorengruppe der Volkssolidarität, eine Ortsgruppe der Gewerkschaft und die Forstbetriebsgemeinschaft und die Traktoren- und Oldtimerfreunde auf, die jedes Jahr im Mai ein Oldtimer-Treffen organisieren. Auch gibt es zum Jahresende eine Weihnachtsfeier, nicht nur für Senioren.

Was auch im Veranstaltungskalender der Region nicht fehlen darf, ist der Wandertag zu Pfingsten auf die gelben Klippen. Dazu gibt es seit drei Jahren im August einen solchen Tag. Und natürlich das Teichfest im Sommer.

Uralte Karpfen im Dorfteich

Der Teich am Ortsausgang Richtung Kraja, der von der Straße kaum zu sehen ist, ist ein richtiges Kleinod. Eingerahmt von Bäumen liegt er gut gepflegt unterhalb der Felder. „In ihm schwimmen uralte Karpfen“, so Rüdiger Wetterau. Die werden auch regelmäßig von den Einwohnern gefüttert. Ebenso wie die Enten, die sich auf eine kleine Spritztour über das Gewässer begeben, während der Bürgermeister an ihm entlang geht. Rund um das Dorf, auf den Hügeln, an den Klippen und am Teich stehen Bänke zum Verweilen. Um die kümmere sich die Forstbetriebsgemeinschaft.

An der Sanierung der Kirche des Ortes ist die Kirchgemeinde dran. Das Dach des Gotteshauses wurde vor drei Jahren erneuert. Nun will man Fördermittel beantragen, um weiter zu kommen.

„Klein, aber übersichtlich“

Auch über Leerstand kann der Bürgermeister nicht klagen. In den vergangenen Jahren haben sich zum Teil auch junge Familien gefunden, die Grundstücke kauften. Auch der große Hof am Ortseingang aus Richtung Haynrode sei verkauft.

Rüdiger Wetterau stammt aus Buhla, ist dort Bürgermeister aus Überzeugung und sagt über seinen Ort: „Es ist klein, aber übersichtlich. Jeder kennt jeden. Und viele Fremde sagen, es sei eine wunderschöne Lage. Und da kann ich nur zustimmen.“