Kleintransporter beschädigt

Ein Fall von Unfallflucht hat sich offenbar in Leinefelde zugetragen. Ein Kleintransporter Ford Tourneo parkte seit am Donnerstag 17.30 Uhr im Leinefelder Stationsweg. Als der Halter Freitag gegen 12.15 Uhr sein Fahrzeug wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass es am Heck stark beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf rund 6000 Euro. red