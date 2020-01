Bernd Kellner (links), Technischer Leiter bei der Heiligenstädter Reißverschluß GmbH & Co. KG, und Sebastian Groß, Geschäftsführer der Groß Druckguss GmbH, nahmen die Preise auf der Messe Euroguss in Nürnberg entgegen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Koffer für Engelsfiguren und Schließtechnik aus dem Eichsfeld

„So eine Bündelung von Firmen wie in Heiligenstadt, die sich mit dem Zinkdruckguss beschäftigen ist in Ostdeutschland einmalig. in vier Firmen gibt es rund 30 Maschinen für das Verfahren“, sagt Sebastian Groß, Geschäftsführer der Groß Druckguss GmbH. Nicht nur dies ist einmalig: Denn zwei Firmen aus Heiligenstadt wurden jetzt von der Initiative Zink für ihre innovativen Produkte ausgezeichnet.

In der Kategorie Schließtechnik reichte die Groß Druckguss GmbH eine Entwicklung für ein Produkt ein, welches in fast jedem Haushalt zu finden ist. Für Abus-Schließzylinder werden Gehäuseschalen und eine Die Firma Groß Druckguss GmbH entwickelte und produziert für Schließzylinder von Abus Gehäuseschalen und ein Kopfklappe. Die Komponenten werden dann zu Schließzylindern montiert. Foto: Alexander Klingebiel / Groß Druckguss GmbH Kopfkappe im Zinkdruckgussverfahren produziert. Zweieinhalb Jahre dauerte die Entwicklung bis zur endgültigen Serienreife. „Eigentlich ist für die Zinkgussteile für die Schließtechnik die Hochburg mit 30 Firmen in Velbert. Aber dort hat Abus keinen Hersteller gefunden, der das Produkt fertigen konnte“, sagt Sebastian Groß. Äußerst geringe Toleranzbereiche, hohe Passgenauigkeit und Präzision für Produkte im Schlossbereich seien eine große Herausforderung gewesen. Zudem müsse eine hohe Werkstofffestigkeit erfüllt werden, um einen zuverlässigen Einbruchschutz zu gewährleisten. „Im Ergebnis wird sichtbar, welche Möglichkeiten Zinkdruckguss im Formenbau und im fertigen Produkt offeriert. Der Zinkdruckguss liefert Qualität auf dem Niveau einer herkömmlichen mechanischen Bearbeitung. Diese Gießtechnik bietet den Vorteil der Produktion großer Stückzahlen auf einem hohen Qualitätsniveau und unter den Aspekten günstiger Herstellkosten und ressourcenschonendem Materialeinsatz“, heißt es in der Begründung der Jury. Neben den hochwertigen Komponenten für die Schließzylinder fertigen die rund 100 Mitarbeiter im Valentin-Degenhardt-Weg diverse Fenster- und Baubeschläge sowie Komponenten für den Maschinenbau im Zinkdruckgussverfahren. „Mit dem neuen Produkt ist hoffentlich eine gesunde Zukunft gesichert“, sagt Sebastian Groß. Genauso aufwendig war die Entwicklung und anspruchsvoll ist die Herstellung eines Minikoffers im Zinkdruckgussverfahren bei der Heiligenstädter Reißverschluß GmbH & Co. KG. Für den detailgetreuen Koffer erhielt die Heiligenstädter Firma in der Kategorie Lifestyle die Prämie Die Heiligenstädter Reißverschluß GmbH & Co. KG fertigte für eine der weltberühmten Engelsfiguren der Firma Wendt und Kühn aus dem Erzgebirge den detailgetreuen Koffer. Foto: Sebastian Grimm rung der Fachjury. Und wie es sich für einen Koffer gehört, reist er an den Engelsfiguren der Firma Wendt & Kühn aus dem Erzgebirge um die ganze Welt. „Seit zehn Jahren arbeiten wir mit der Firma zusammen“, sagt Bernd Kellner, Technischer Leiter bei der Reißverschluß GmbH & Co. KG. Es sei immer wieder eine Herausforderung bei der Umsetzung, da es sich um kleine Teile für die weltberühmten Sammelfiguren aus Holz handele. Doch für die Eichsfelder kein Problem, so wurde auch schon eine Taschenuhr in Miniatur gefertigt. Derzeit sei man wieder in der Entwicklung einer Komponente für solch eine Engelsfigur, weiß Kellner. Sechs Monate, unzählige Treffen und unzählige Gespräche mit den Designer dauert es, bis die Kleinteile die Serienreife erreicht haben. Neben dieser Spezialisierung fertigen die rund 110 Mitarbeiter alles rund um Reißverschlüsse und Medizintechnik im Rengelröder Weg.