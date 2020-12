Rund um die Uhr sind die Rettungswachen des Landkreises besetzt. Ob bei einem Unfall oder bei anderen medizinischen Notfällen sind die Notfall- und Rettungssanitäter und Notärzte zur Stelle. Bei der Recherche zum Artikel über die geplanten zwei neuen Rettungswachen für den Landkreis, stieß ich auf interessante Fakten.

Wussten Sie, dass es neun Notfallsanitäter, sieben Rettungssanitäter und zwei Notärzte braucht, um täglich die volle Einsatzbereitschaft herzustellen? 151.840 Bereitschaftsstunden leisten die Ersthelfer in einem Jahr zusammen, um für die Eichsfelder in Notlagen da zu sein.

Es ist gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die in Notlagen da sind. Daher ist das Deutsche Rote Kreuz auch immer auf der Suche nach Interessierten, die im Rettungsdienst arbeiten möchten. Jedes Jahr bildet das DRK drei bis vier Notfallsanitäter und acht bis neun Rettungssanitäter aus. Mit der neuen Rettungswache in Heiligenstadt soll die Ausbildung erweitert werden, da man eine steigende Tendenz bei den Notfalleinsätzen erkannt hat.

Ich ziehe den Hut vor den Menschen die sich für diesen Beruf entschließen, denn zum Beispiel bei schweren Unfällen dabei zu sein, geht, gelinde gesagt, sicher an die Nerven. Daher gilt es auch Danke zu sagen, all den Menschen die für uns in Notlagen da sind.