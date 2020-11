Gedenktage sind dazu da, sich mit Ereignissen zu befassen, die Hunderte Jahre, ein Jahrhundert, 75 Jahre oder auch nur 30 Jahre zurückliegen und aus ihnen zu lernen. Blicken wir einmal 100 Jahre zurück.

Damals, von 1918 bis 1920, hatten die Menschen mit einer ähnlichen Pandemie zu kämpfen, wie wir gerade. Die Spanische Grippe wütete. Zwischen 20 und 50 Millionen Menschen fielen ihr zum Opfer, mehr als der Erste Weltkrieg forderte. Damals raffte sie vor allem Menschen zwischen 20 und 40 Jahren hinweg, eine Generation, die den Krieg überlebt hatte, das Land wieder aufbauen wollte, die aber mit Hunger und den Nachwirkungen des Krieges zu kämpfen hatte. In drei Wellen trat diese furchtbare Pandemie auf. Im Frühjahr und Herbst 1918 und im Frühjahr 1919.

Es gibt viel Ähnlichkeit mit dem, was wir erleben. Nur sind wir medizinisch viel weiter, haben einen ganz anderen Wohlstand. Trotzdem ist die Pandemie nicht weniger gefährlich. Man kann der Meinung sein, dass das alles eine große Verschwörung sei. Diese Meinung darf man in unserer Demokratie sagen, was Menschen gerade im Internet tun. Sie haben das Recht dazu und nutzen es weidlich aus. Sie haben aber kein Recht darauf, dass sich alle ihrer Meinung anschließen müssen. Der Gegenwind ist auch nichts weniger als Meinungsfreiheit.