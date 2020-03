Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konferenz zur Zukunft des Waldes: Einen Königsweg gibt es nicht

„Wir sollten nicht soviel Angst vor dem neuen Wald haben“, sagt Friedhardt Knolle vom BUND Westharz und Pressesprecher des Nationalparks Harz. Er zeigte auf der Waldkonferenz anschaulich, wie sich der Wald selbst erholt. „Der sogenannte Brockenurwald ist auch nicht stabil“ so Knolle. In diesem sei aber 200 Jahre keine Kettensäge drin gewesen. „Der Wald schafft das schon“, meint Knolle und belegt dies mit eindrucksvollen Bildern aus dem Harz. Wo vor Jahren nur abgestorbene Bäume standen, hat die Naturverjüngung ganze Arbeit geleistet. Auf den einst kahlen Hängen, nicht nur auf dem Bruch- und Meineberg, hat sich die Natur wieder ausgebreitet. „Je toter der Wald, desto Biodiverser ist er“, sagt Knolle und meint damit, dass es in einem Gebiet mit viel Totholz den größten Artenreichtum gibt. „Dass der Wald stirbt, ist Unsinn“, sagt Knolle, der aber weiß und auch deutlich macht, dass die Naturverjüngung für die Wirtschaftswälder keine Lösung ist.

Neun Jahre später war wieder aufgrund der Naturverjüngung eine geschlossen Fläche mit Bäumen auf dem Meineberg zu sehen. Foto: Mandy Bantie

Susann Biehl, Kirchenoberfortsrätin der evangelischen Kirche Mitteldeutschland, sieht für die Zukunft einen stabilen Mischwald als Lösung. Die natürliche Verjüngung spiele auch in ihrer Arbeit eine Rolle, aber ohne Aufforstung geht es nicht. Ebenso werden keine Kahlschläge in den Wäldern – immerhin bewirtschaftet Biehl mit ihrem Team in Thüringen 600 Hektar – gemacht. Auch das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln lehnt die Kirchenoberforsträtin ab. Um den Wald zu erhalten, werden nur schonende Ernteverfahren eingesetzt. Ziel sei es, alle Funktionen des Waldes zu fördern, und die Interessen aller Gruppen zu erfüllen. Biehl sagt aber auch, dass „die Interessen der Gruppen nicht immer zu 100 Prozent übereinzubringen sind“. Dies geschieht alles unter dem Gesichtspunkt der Eigentümerziele. Kirchengemeinden sind die Waldbesitzer des Areals, für das Biehl zuständig ist. Die Waldgrundstücke seien vor vielen Jahren gestiftet worden, um auch die Erfüllung der kirchlichen Aufgaben in den Gemeinden, wie zum Beispiel den Erhalt der kirchlichen Gebäude, zu finanzieren.

Wieder einen anderen Ansatz stellt Lena Dzeia vor, verantwortliche Försterin des Stadtwaldes Göttingen. Auch bei ihr standen bei der Erarbeitung des Konzeptes, um den Wald zukunftsfähig zu machen, die Ziele der Stadt im Vordergrund. Laut Dzeia steht die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung erst an dritter Stelle, sicher sei es für den Kämmerer immer schön, wenn Geld in die Kassen gespült werden. Aber um den Stadtwald als grüne Lunge von Göttingen zu erhalten, müsse man darauf nun erst einmal verzichten. Denn im Vordergrund steht, den Wald als Erholungsraum für die Göttinger und ihrer Gäste zu erhalten. Daher habe man sich entschieden, in den nächsten fünf Jahren den Wald „in Ruhe zu lassen“. „Man muss Mut haben, neue Wege zu gehen und zu probieren. Ich bin auch auf die Ansätze meiner Försterkollegen gespannt – und wünsche ihnen, dass ihre Konzepte aufgehen“, so die engagierte Försterin.

Bei der anschließenden Diskussion wurde eins deutlich: Einen Königsweg für den Wald gibt es nicht. Immer wieder müsse nach neuen Ansätzen gesucht werden.