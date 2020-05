Im Anschluss an das Spontankonzert zum Maisprung über den Dächern des Wohngebietes Hohes Rott in Heiligenstadt stieg ein Feuerwerk vom Westblick in die Luft.

Konzert und Feuerwerk über Heiligenstadts Dächern

Eine spontane Musikaktion mit der Band Oaky Roots, unterstützt der Feuerwehr Heiligenstadt, sorgte am Donnerstagabend für Freude in der Kreisstadt. „Aufgrund der aktuellen Umstände konnten die Heiligenstädter nicht wie gewohnt in großer Runde in den Mai tanzen“, heißt es von der Feuerwehr Heiligenstadt. Damit der Abend trotz alledem etwas Besonderes wurde, fand erneut ein „Zuhause-Bleiben-Konzert“ statt.

Die Band Oaky Roots spielte spontan ein Maisprungkonzert über Heiligenstadts Dächern. Foto: Johannes Lurch / Feuerwehr Heiligenstadt

Über den Dächern des Wohngebietes Am hohen Rott spielte die Band „Okay Roots“ ab 19.30 Uhr auf zwei Hebebühnen sowie im Drehleiterkorb der Feuerwehr. Zahlreiche Hörer von nah und fern applaudierten den Musikern. Im Anschluss stieg ein Feuerwerk vom Westblick in die Luft. Gezündet wurde es von dem Experten Gerd Rother mit Unterstützung seines Sohnes Chris. Das konnten auch viele Heiligenstädter bestaunen, welche die Musik zuvor nicht hören konnten. Das Konzert und die Aktion sorgten für Begeisterung im Internet, aber auch für Bedauern von denjenigen, die es nicht hören oder sehen konnten. Doch das Feuerwerk war nicht zu überhören. Die Experten zauberten einen regelrechten Lichtregen in den nächtlichen Himmel, als es punkt 22 Uhr losging.