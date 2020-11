Konzert von Andy Borg in Leinefelde ist ersatzlos gestrichen

Leinefelde. Die Eintrittskarten für das mit Andy Borg in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde geplante Konzert werden in Gutscheine umgewandelt.

Die für Samstag, 14. November, 16 Uhr geplante Veranstaltung „Das Stadlfest – unterwegs“ mit Andy Borg in der Obereichsfeldhalle in Leinefelde muss aufgrund der aktuellen Situation und des vom Bund verhängten Veranstaltungsverbotes nun ersatzlos ausfallen bedauert Hanjo Betzold von der Agentur Hainich Concerts. Die gekauften Eintrittskarten können bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie erworben wurden, gegen einen Wertgutschein des Veranstalters umgetauscht werden. Sie können dann später wieder bei dieser Vorverkaufsstelle für ein anderes Konzert des Veranstalters eingelöst werden. Auch für Kunden, die ihre Karten beim Ticketshop Thüringen gekauft haben, gilt, die Karten dort zurückzugeben, wo sie gekauft wurden, zum Beispiel im Pressehaus Eichsfeld. Sie können auch direkt an die Mediengruppe Thüringen, Ticket Shop Thüringen, Gottstedter Landstraße 6 in 99092 Erfurt geschickt werden. Hier erfolgt der Umtausch in einen Gutschein.

„Wir möchten uns recht herzlich für das Verständnis bei unseren Gästen bedanken. Als Veranstalter werden wir auch in Zukunft weitere Volksmusik- und Schlagerveranstaltungen in Leinefelde planen. Aufgrund der derzeitigen für uns unübersichtlichen Situation benötigen wir allerdings noch ein bisschen Zeit“, so Betzold.