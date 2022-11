Konzert, Yoga-Kurs und Rechtsberatung im Landkreis Eichsfeld

Anmeldungen zu Kursen und Rechtsberatung erforderlich.

Yoga-Seminar im Kloster Gerode

Das Gesundheits- und Ausbildungszentrum „Weg der Mitte“ im Kloster Gerode lädt vom 2. bis 4. Dezember zum Kurs „BenefitYoga – entspannt und belebt“ ein. Geeignet sei der Kurs für Einsteiger und Geübte. Im Mittelpunkt stehen einfache Bewegungsabläufe zur Flexibilisierung der Wirbelsäule und kraftvolle Standhaltungen zur Stärkung von Selbstkompetenz und Resilienz. Anmeldung, Tel.: 036072/8200 und unter www.wegdermitte.de.

Vortrag zum Straßenverkehrsrecht in Uder

Der Motorsportclub Heilbad Heiligenstadt lädt zu einem Informationsabend im Straßenverkehrsrecht ein: am Donnerstag, 24. November, 19.30 Uhr im Gasthaus Riedelsburg in Uder. Geplant sind Themen zum Verkehrsrecht und zum Führerscheinumtausch.

Adventskonzert in Heiligenstädter St.-Gerhard-Kirche

Zum Adventskonzert des Kirchenchores der Pfarrgemeinde St. Gerhard wird am Sonntag, 27. November, 16 Uhr eingeladen. Neben dem Kirchenchor werden das Klarinettentrio der Eichsfelder Musikschule, Wolfgang Busse (Saxophon/Klarinette), Johannes Krieghoff und Michael Senge (beide Orgel) zu hören sein. Im Anschluss gibt es einen gemütlichen Ausklang.

Kostenfreie Rechtsberatung in Heiligenstadt

Zu kostenfreien Erstberatungsgesprächen in allen gängigen Rechtsgebieten in Form einer Rechtsinformation beziehungsweis Rechtsauskunft wird Mittwoch, 23. November, 16 bis 18 Uhr in die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ eingeladen. Anmeldung erforderlich, Telefon: 03606/ 603673.