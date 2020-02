Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzerte zum Beethoven-Jahr in Wahlhausens Nachbarstadt

„BSA hört Beethoven“. Dieser Satz steht über einer außergewöhnlichen Konzertreihe. BSA steht natürlich als Abkürzung für Bad Sooden-Allendorf, die hessische Nachbarstadt, nur einen Steinwurf von Wahlhausen entfernt. Es ist der 250. Geburtstag des berühmten und großen Komponisten Ludwig van Beethoven, der 2020 in ganz Deutschland begangen wird.

Und in das Beethovenjahr will sich auch die Kurstadt an der Werra einreihen und hat eine außergewöhnliche Konzertserie organisiert, die sich durch das ganze Jahr ziehen wird. Zahlreiche Kulturträger arbeiten mit der Stadt diesbezüglich zusammen. „Beethoven hören und genießen“, heißt es aus der Tourist-Information. „Gerade weil es auch heute wie vor fast 250 Jahren immer noch ein Erlebnis ist, seine Musik zu genießen.“ Darum möchte die Stadt unterschiedlichen Genres und Gästen ihre musikalischen Türen öffnen – für ein musikalisches Miteinander ganz in Beethovens Sinne. Drei Konzerte sind schon gelaufen. Aber bis zum Dezember wird es noch 21 Mal die Gelegenheit geben, Beethovens Werke zu erleben.

Einmal widmet sich jeden Monat einmal die „Weltklassik am Klavier“ dem Schöpfer der 9. Symphonie, zum anderen haben sich große Künstler und Ensembles in Bad Sooden-Allendorf angemeldet, unter ihnen zum Beispiel Justus Frantz, das Neue Rheinische Streichquartett Köln und das Sinfonieorchester Berlin-Tempelhof. Lesungen am Klavier, ein Kindermusical, ja sogar ein musikalischer Gottesdienst unter dem Leitwort „Freude schöner Götterfunken“ stehen im Kalender.

Die Konzerte im Überblick:

Weltklassik am Klavier, Beginn immer 19 Uhr, im Wappensaal des Alten Kurhauses:

6. März: „Bunte Vielfalt: 9. Sonate, Alla Turka und Grand Polonaise Brillante“ mit Yu Mi Lee

3. April: „Appassionata - Sonate von Beethoven, übersinnliche Etüden von Liszt!“ mit Nikita Volov

1. Mai: Beethoven: „Pathétique und c-Moll-Variationen“ mit Mikhail Mordvinov

5. Juni: „Ode an die Freude – aus der 9. Symphonie und drei herrliche Sonaten“ mit Katie Mahan

7. August: „Die schönste Sonate zum Beethovenjahr – gefeiert mit Liszt und Chopin“ mit Alexey Lebedev

2. Oktober: „Beethovens Pastorale und Islamey – ein junger Star greift nach den Sternen“ mit Laetitia Hahn

6. November: „Beethoven 7. Sinfonie – und Tombeau de Coupérin“ mit Maya Ando

4. Dezember: „Gesänge der Frühe – und die Wut über den verlorenen Groschen“ mit Rosa Günter

Die anderen Konzerte:

8. März, 10.30 Uhr: Musikalischer Gottesdienst in der St.-Crucis-Kirche, Leitwort „Freude schöner Götterfunken“, Im Gottesdienst ist natürlich der Eintritt frei

4. April, 19.30 Uhr: Eine Pilgerfahrt zu Beethoven – Lesung und Klavier, St.-Crucis-Kirche, mit Matthias Sadowsky und Nils Schäfer

12. April, 19.30 Uhr: Klavierkonzert „Beethoven“ mit Justus Frantz, Werratal Kultur- und Kongress-Zentrum, gleichzeitig Eröffnungskonzert der 26. Märchenwoche

16. Mai, 19.30 Uhr: „Unsere Ode an Beethoven – Konzert mit Lesung“, Kapelle des Hospitals Zum heiligen Geist

17. Mai, 16 Uhr: Kindermusical „Little Loui und die Mäusebande“, St.-Crucis-Kirche

24. Mai, 16 Uhr: Beethoven, Schubert & Haydn mit dem Neuen Rheinischen Streichquartett Köln, St.-Crucis-Kirche

7. Juni, 19.30 Uhr: Beethoven – Kammermusikabend mit Werken für Flöte, Violine, Viola & Violoncello, St.-Marien-Kirche

20. Juni, 19.30 Uhr: Sommerkonzert mit dem Sinfonieorchester Berlin-Tempelhof, Werratal Kultur- und Kongress-Zentrum

14. August, 19.30 Uhr: Konzert am Erntefestfreitag, Chor- und Orgelwerke Beethovens, St.-Crucis-Kirche, Eintritt frei

30. August, 16 Uhr: Beethovenkonzert für vier Hände an der Orgel, Ka Young Lee und Landeskirchenmusikdirektor Uwe Maibaum, St.-Crucis-Kirche

23. Oktober, 19.30 Uhr: „…was ich bin, bin ich durch mich…“, Lesung zu Beethoven, St.-Crucis-Kirche

6. November, 19.30 Uhr: „Beethoven – Tage aus meinem Leben“, Film, Filmgespräch und Musik, Kurtheater

17. Dezember, 19 Uhr: Weihnachtskonzert der Rhenanus-Schule am Tauftag Beethovens, St.-Crucis-Kirche, Eintritt frei

Eintrittskaren für alle Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Information Bad Sooden-Allendorf telefonisch unter (05652) 95870, in der Buchhandlung Frühauf und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.