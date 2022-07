Korrektur: Skat im Dorfkrug Geisleden, nicht in der Linde

Geisleden. Skatturnier in Geisleden findet im Gasthaus „Zum Dorfkrug“ statt.

Der „TSV Aufbau 1952 Heiligenstadt“ feiert sein 70-jähriges Bestehen. Zu den Feierlichkeiten gehört auch ein Skatturnier, welches am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr im Gasthaus „Zum Dorfkrug“ in der Hauptstraße 23, und nicht – wie ursprünglich gestern in dieser Zeitung vermeldet – im Gasthaus „Zur Linde“, stattfindet. Die ehemaligen „Alte Herren-Fußballer“ und jetzige Freizeitgruppe laden alle Skatfreunde und ehemalige Wegbegleiter herzlich dazu ein und freuen sich auf eine rege Teilnahme. Auch Spieler anderer Mannschaften und Gäste, die selbst nicht am Turnier teilnehmen möchten, sind willkommen. Das Startgeld beträgt 10 Euro. Anmeldungen sind nicht notwendig.