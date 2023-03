Kostenfreier Gesundheitsdialog des Eichsfeld-Klinikums

Das Haus St. Vincenz des Eichsfeld-Klinikums in Heiligenstadt. (Archivbild)

Heiligenstadt. Die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe des Eichsfeld-Klinikums spricht über Inkontinenz und stellt Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vor.

Um Inkontinenz geht es beim kostenfreien Gesundheitsdialog des Eichsfeld-Klinikums am Donnerstag, 30. März, 17.30 Uhr, in der Cafeteria des Hauses St. Vincenz. Dabei widmet sich die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Gudrun König, dem sensiblen und nach wie vor Tabuthema, obwohl etwa jede dritte Frau irgendwann vorübergehend oder länger anhaltend an Harninkontinenz leidet.

Die Ärztin informiert zu dem Thema und stellt Diagnostik- und Therapiemöglichkeiten vor.

Der Fachbereich Gynäkologie des Klinikums sei neben vaginalen und minimal-invasiven Operationen auch auf die Diagnostik und Therapie weiblicher Beckenbodenerkrankungen und auf Harninkontinenz spezialisiert – immer eingebunden in ein ganzheitliches Behandlungskonzept, heißt es aus dem Klinikum. „Harninkontinenz tritt unter anderem als Folgeerscheinung von Blasen- oder Gebärmuttersenkungen auf. Je nach Ursache behandeln wir mit unterschiedlichen Verfahren. Die Abklärung und Behandlung erfolgt meist in Kooperation mit der chirurgischen und urologischen Abteilung des Klinikums und im Rahmen der Beckenbodenkonferenz“, so König.