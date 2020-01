Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenloses Seminar zum Baumschnitt

Sebastian Albrecht, Gärtnermeister beim Eichsfelder Staudenhof in Breitenholz, lädt wieder zu einem Seminar zum Thema „Obstbaumschnitt“ ein. Seit über 25 Jahren ist das Tradition, und die möchte er auch in diesem Jahr fortsetzen. Albrecht versteht das Angebot als Service. Mit der Erfahrung komme Freude und genau die wolle er den Gartenfreunden vermitteln. Ziel des Seminars ist es, die Grundbegriffe des Obstbaumschnittes verständlich zu machen, so dass die Teilnehmer einen Leitfaden erhalten, nach dem sie Bäume schneiden können und Stück für Stück eigene Erfahrungen sammeln. Albrecht erläutert an Hand von Dias wie, wann und warum Obstbäume beschnitten werden sollten. Vorgestellt werden die verschiedenen Schnittarten wie der Pflanz-, Erziehungs- und Verjüngungsschnitt bei Obstgehölzen. Außerdem gibt es viele nützliche Tipps zur Pflege von Obstbäumen sowie zur Schädlingsbekämpfung.

Das Seminar findet am Freitag, 17. Januar, von 16 bis 18 Uhr statt. Wiederholt wird es am Samstag, 18. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Kurs dauert rund zwei Stunden. Eine telefonische Anmeldung unter (03605) 51 00 03 oder per E-Mail an info@eichsfelder-staudenhof.de wird erbeten.