Kowo investiert vier Millionen

Im Heiligenstädter Wohngebiet „Rinne“ tut sich so einiges. In der Thomas-Müntzer-Straße 5-8 grüßen die ersten Balkone. Aber das ist nicht alles. „Wir haben versucht, aus einem ,Block’ mit einheitlichen Wohnungen ein Wohnhaus zu gestalten, in dem Platz für die unterschiedlichsten Lebenssituationen ist und das nach modernen Kriterien hinsichtlich Grundriss und Nutzung geplant wurde“, sagt Thomas Simon, Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld (Kowo). „Die Bauzeit hat sich durch notwendig gewordene Sanierung der Nordfassade und einige kleinere, coronabedingte Verzögerungen etwas verlängert.“ Ergänzend zur ursprünglichen Planung aber seien auf dieser Gebäudeseite nun auch alle Fenster und das komplette Wärmedämmverbundsystem erneuert. „Die Mehrkosten von rund 300.000 Euro konnten wir durch Umschichtungen in der Finanzierung aufbringen.“

Der Finanzierungsrahmen der gesamten geplanten Sanierung in den Wohnblöcken im Gebiet sei nicht in Gefahr. Insgesamt will die Kowo rund vier Millionen Euro investieren. Enthalten sind darin Fördergelder aus dem Thüringer Barrierereduzierungsprogramm in Höhe von 400.000 Euro. Und die Innenarbeiten in den Wohnungen befinden sich mit dem Einbau der Zimmertüren in der Schlussphase.“ Die Nordfassade werde mit Rücksicht auf das Wetter in den nächsten Wochen abgeschlossen.

Im Gang ist momentan auch die Gestaltung des Außenbereiches mit dem barrierefreien Zugang und dem Aufbau der zentralen Müllsammelstelle und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Kinderwagen, fertig sein soll alles im April. „Wir haben in dem Objekt insgesamt 40 Wohnungen. Alle Grundrisse wurden überarbeitet“, erklärt Simon. So seien insgesamt neun verschiedene Varianten entstanden. „Alle Wohnungen haben größere Bäder und einen separaten Abstellraum bekommen.’“

Eine kleine Besonderheit gibt es: Gemeinsam mit einem Heiligenstädter Möbelhaus ist eine Musterwohnung eingerichtet worden, so dass Mietinteressen sehen können, wie bestimmte Einrichtungsgegenstände wirken und wie die Platzverhältnisse sind. „Diese Möglichkeit erleichtert vielen die Entscheidung für einen Umzug.“ Es gebe schon eine Menge Interessenten, lächelt Simon. Die ersten Mieter sollen zum 1. Mai einziehen. Bisher gab es in dem Block nur Dreiraumwohnungen. „Mit unseren Grundrissänderungen haben wir jetzt auch Zwei- und Vierraumwohnungen.“ Auch das sei ein Beitrag für eine bunte und vielgestaltige Mieterzusammensetzung. Das Erdgeschoss werde nach der Renovierung komplett barrierefrei sein. „Hierzu wird nicht zuletzt das gesamte Niveau der Außenanlagen angepasst.“

Derweil, so Simon, seien auch die Planungen für den zweiten Bauabschnitt, für die Thomas-Müntzer-Str. 1-4, angelaufen. „Unser Bestreben ist es, in diesem Wohngebiet ein gutes und zukunftsträchtiges Wohnangebot für möglichst viele verschiedene Lebenssituationen zu schaffen. Und das auf einem Niveau, das den heutigen Anforderungen an eine moderne Wohnung gerecht wird“, erklärt Simon. Für die Kowo sei es auf der Rinne die erste große Renovierungsmaßnahme. „Es soll dieses in Heiligenstadt sehr schön gelegene Wohnquartier stärken.“