Kräuterweihe bei zwei Messen

Die Kräuterweihe in Etzelsbach, hier vor einigen Jahren von Pfarrer Klaus Röhrig, vorgenommen, wird auch am Sonntag möglich sein.

Etzelsbach. Patrozinium Maria Himmelfahrt am Sonntag in Etzelsbach unter außergewöhnlichen Umständen.

Wäre in diesem Jahr alles wie gewohnt, dann kämen am Sonntag, 16. August, wieder tausende Wallfahrer in Etzelsbach zusammen. „Aber es ist nicht alles wie gewohnt“, sagt Monsignore Klaus Röhrig. Das Patrozinium der Wallfahrtskapelle, Aufnahme Mariens in den Himmel, werde aber trotz Corona-Krise begangen. Und auch die Kräuter werden geweiht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.