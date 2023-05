Kreative Kinderköpfe treffen im Eichsfeld auf künstliche Intelligenz

Heiligenstadt. In Heiligenstadt programmieren kleine Computerexperten selbst Autorennen oder Obstsorten-Erkenner. 24 Kinder haben sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt.

24 Kinder von acht bis 13 Jahren haben jetzt mehr als fünf Stunden lang in Heiligenstadt die Welt von digitalen Technologien und Programmiersprachen erkundet. Die Kinder wurden fachlich vom Verein Coworking Eichsfeld und von „Die Digitalmacherei“ Erfurt betreut, arbeiteten eineinhalb Stunden am Vormittag und nach einer Mittagspause und etwas Sport am Nachmittag nochmals jeweils an einem selbst gewählten Projekt – zum Beispiel um ein Autorennen oder ein Basketballspiel zu programmieren.

Manja Heinevetter aus der Arbeitsgruppe des Vereins „Digitale Bildung“ berichtet begeistert: „Es ist wirklich erstaunlich, welche kreativen Ideen die Kinder heute entwickelt haben. Zum Teil wollen sie diese nun zu Hause weiter entwickeln.“ Und Erik Brüntje, zehn Jahre, ein Teilnehmer des Workshops, ergänzt: „Ich hab heute beim Programmieren meines Obsterkenners viel über künstliche Intelligenz gelernt. Es war toll zu sehen, wie mein Computer Schritt für Schritt durch meine Programmierung unterschiedliche Obstsorten zu unterscheiden lernte.“

Nach einem spannenden Tag endete die Veranstaltung mit der Vorstellung der Projekte durch die Kinder vor ihren Eltern. So konnten sie sich von der Kreativität und dem Engagement ihrer Kinder überzeugen. „Aufgrund des großen Erfolgs heute und der positiven Resonanz plant unser Verein weitere derartige Veranstaltungen zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Villa Lampe oder interessierten Schulen und Lehrern. Dadurch wollen wir die digitale Bildung im Eichsfeld weiter fördern und die nächste Generation von kreativen Köpfen unterstützen“, plant Sandra Simon bereits die nächsten Events für den Verein.