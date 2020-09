Kreis-CDU trauert um Josef Gröger

Der Eichsfelder CDU-Kreisverband trauert um Josef Gröger. Der frühere Kreisvorsitzende ist am 22. September im Alter von 90 Jahren verstorben. „Mit Josef Gröger verliert der CDU-Kreisverband Eichsfeld nicht nur ein langjähriges Mitglied und ehemaligen Kreisvorsitzenden, sondern auch einen stetigen Brückenbauer für ein gutes Miteinander zu unseren polnischen Nachbarn in Oberschlesien“, würdigt Kreisvorsitzender Thadäus König. „Nach seiner Flucht 1945 aus seiner Heimatstadt Cosel fand er im Eichsfeld ein neues Zuhause und wirkte hier viele Jahre als Diplom-Handelslehrer.“ Von 1971 bis 1989, erinnert König, habe er als Kreisvorsitzender unter den damaligen schwierigen Verhältnissen mit seinen engen politischen Spielräumen Verantwortung für die CDU getragen und sich aus christlicher Verantwortung für die Interessen der Eichsfelder eingesetzt.

„In der Zeit der friedlichen Revolution unterstützte er mit Rat und Tat den gesellschaftlichen Umbruch in unserer Heimat“, so König. Als Ruheständler erforschte Josef Gröger über viele Jahre die historische Entwicklung der Stadt- und Kirchengeschichte seiner Heimatstadt Cosel und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Studien in zahlreichen Publikationen, wofür er unter anderem 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde. 2006 wurde Gröger mit dem Kunstpreis der Vertriebenen des Landesverbandes Thüringen ausgezeichnet, 2015 mit dem Augustin-Weltzel-Preis „Oberschlesischer Tacticus“, 2019 mit der Joseph-von-Eichendorff-Gedenkmedaille der internationalen Eichendorff-Gesellschaft in Lubowitz in Polen.

Noch im März zu seinem 90. Geburtstag überraschte er die Bewohner Cosels mit einer fast vergessenen Studie über eine heilsame Quelle in Oberschlesien. Auch den Bewohnern seiner zweiten Heimat Heiligenstadt hat er etwas gewidmet. Nämlich einen Beitrag zur Stadt- und Schulgeschichte namens „Zur Geschichte der theoretischen Berufsausbildung in Heiligenstadt von 1829 bis 1995“.

„Über sieben Jahrzehnte hielt Josef Gröger der CDU als Mitglied die Treue und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung unseres Kreisverbandes. Für sein segensreiches Handeln sind wir ihm überaus dankbar. Wir werden Josef Gröger in unserem Kreisverband ein würdiges und ehrendes Andenken bewahren“, so Thadäus König im Namen der Eichsfelder Christdemokraten.