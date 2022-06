In Silberhausen findet der Kreisausscheid der Jugendwehren statt.

Kreisausscheid der Jugendwehren in Silberhausen

Silberhausen. Anmeldungen für den Wettbewerb am 2. Juli 2022 werden umgehend erbeten.

Die Kreisjugendfeuerwehr lädt zum Kreisausscheid am kommenden Samstag, 2. Juli, nach Silberhausen ein. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause stehen ein Wettbewerb in den traditionellen Gruppenstafetten sechs bis zehn Jahre sowie zehn bis 18 Jahre neben dem Pokalwettbewerb und weiteren Wettstreiten auf dem Tagesprogramm, informiert Kreisjugendfeuerwehrwart Philipp Beck. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 15 Uhr mit der Siegerehrung.

Der Kreisausscheid dient gleichzeitig als Qualifizierungswettbewerb für die Landesmeisterschaften der Thüringer Jugendfeuerwehr, die im September in Dingelstädt stattfinden. Hier, so berichtet Philipp Beck, würden die jeweils ersten drei Mannschaften vom Kreisausscheid in den Disziplinen der Gruppenstafetten den Landkreis Eichsfeld auf Landesebene vertreten.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leider haben aktuell noch nicht alle Jugendfeuerwehren ihre Mannschaften für den Ausscheid kommende Woche angemeldet. Die Kreisjugendfeuerwehr bittet daher die Rückmeldungen entsprechend der zugestellten Einladungen zu realisieren.

2. Juli 2022, 9 bis 15 Uhr