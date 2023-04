Kreissparkasse Eichsfeld beruft Eigengewächs in den Vorstand

Eichsfeld. Die Kreissparkasse Eichsfeld hat einen neuen Vorstandsvertreter. Er ist ein Eigengewächs des Hauses.

Der Abteilungsdirektor des Bereichs Marktfolge Kredit, Sandro Wagner, vertritt seit dem 1. April den Vorstand um Steffen-Peter Horn als Vorsitzenden und Frank Sondermann im Falle deren Verhinderung. Dies teilt die Kreissparkasse Eichsfeld mit. Damit sei neben Danny Haseloff, Abteilungsdirektor für den Bereich Firmenkundenbetreuung, ein weiterer Vertreter des Vorstandes für den Verhinderungsfall vom Verwaltungsrat der Kreissparkasse Eichsfeld bestellt worden, heißt es.

Berufserfahrung im eigenen Haus gesammelt

Wagner ist 32 Jahre alt und wohnt mit seiner Lebensgefährtin in Leinefelde-Worbis. „Sandro Wagner ist ein ,Eigengewächs´ der Kreissparkasse Eichsfeld und absolvierte dort seine Ausbildung zum Bankkaufmann. Er sammelte erste Berufserfahrungen in der Abteilung Vertriebsmanagement und übernahm später den Aufgabenbereich Qualitätssicherung. Zu seinen weiteren beruflichen Etappen zählen die Tätigkeit als Vorstandsassistent und die Leitung der Abteilung Vorstandsstab“, so Sibylle Hildebrandt, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.

Heute sei er Abteilungsdirektor für den Bereich Marktfolge Kredit und dabei für das risikorelevante Kreditgeschäft verantwortlich. Neben den Steuerungs-, Fach- und Führungsaufgaben sei er in eine Vielzahl von strategisch ausgerichteten Projekten der Eichsfelder Bank involviert und zudem als Dozent an der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen in Erfurt tätig.

„Sandro Wagner bringt alle Voraussetzungen mit, um diese verantwortungsvolle Aufgabe bestens auszufüllen. Er kennt unsere Sparkasse, die Wirtschaft unserer Region und ihre Menschen seit Jahren“, führt Steffen-Peter Horn aus.