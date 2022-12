Kreisstadt Heiligenstadt will Haushalt beschließen

Heiligenstadt. Stadtrat tagt Dienstag öffentlich, das sind die Themen:

In der Heiligenstädter Stadthalle tagt am Dienstag, 6. Dezember, öffentlich der Stadtrat der Kreisstadt zum letzten Mal in diesem Jahr. Beginn des öffentlichen Teils ist 17 Uhr. Traditionsgemäß soll in dieser Sitzung der Haushalt samt der dazugehörigen Haushaltssatzung für das kommende Jahr verabschiedet werden, das Zahlenwerk ist in den vergangenen Wochen in den Ausschüssen umfassend beraten worden.

Doch es stehen noch weitere Themen auf der Agenda. Neben der Bürgerfragestunde, den Berichten von Jugendparlament und Seniorenbeirat wird es auch um Entgeltanpassungen und die Änderung der Feuerwehrsatzung gehen. Zudem steht eine Teilfinanzierung des Saunabaus am Vitalpark durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage zur Diskussion, des Weiteren eine überplanmäßige Ausgabe für den Grunderwerb in Sachen Neubau des Eichsfeld-Klinikums. Auch soll der Flächennutzungsplan für das Gebiet Hohes Rott besprochen und geändert werden. Daneben bekommen nicht nur die Bürger, sondern natürlich auch die Stadtratsmitglieder Gelegenheit für Anfragen und Anregungen in Richtung Stadtverwaltung. Natürlich stehen auch Mitteilungen des Bürgermeisters zu aktuellen Themen auf der Tagesordnung.