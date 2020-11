Krippen in Fenstern des alten Bahnhofs Gernrode

Im alten Bahnhof von Gernrode werden alte Krippen in den Fenstern dekoriert, so dass sie bei einem Spaziergang zu betrachten sind.

Gernrode. Der Spielenachmittag im alten Bahnhof Gernrode muss am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie ausfallen und damit auch die kleine Nikolausfeier. „Wegen der großen Ansteckungsgefahr wurden überall die Weihnachtsmärkte abgesagt. Weihnachtsfeiern sowie auch Familienfeste gibt es im Bahnhof schon seit Oktober nicht mehr. Krippenausstellungen können in diesem Jahr nicht stattfinden“, sagt Waltraud Döring, die mit ihrem Mann Wilfried im alten Bahnhof regelmäßig zu Spielenachmittagen eingeladen hat. „Da es in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen untersagt ist, dass sich viele Menschen gleichzeitig in geschlossenen Räumen aufhalten, bauen wir einige Weihnachtskrippen in den Fenstern auf“, sagt Döring.

Es gibt alte Papierkrippen zu sehen, und eine selbst gebastelte aus „falschem Porzellan“, eine Wurzelkrippe und andere Schätze. „Eine über 200 Jahre alte handgeschnitzte Krippe aus dem Erzgebirge ist dabei, die mein Ur-Ur-Großvater angefertigt hat. Als meine Eltern das Sudetenland nach dem Krieg verlassen mussten, durften sie als Gepäck nur eine Kiste mitnehmen. Diese Figuren hatten für sie so großen Wert, dass sie dabei waren.“ Ab dem zweiten Advent wird alles fertig sein und kann bei einem Spaziergang zum Bahnhof besichtigt werden.