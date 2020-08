Die Aufnahme mit der Silhouette eines Pärchens entstand auf dem Gelände des alten Flugplatzes in Küllstedt. Rechts am Nachthimmel ist der Schweif des Kometen Neowise zu sehen.

Küsse, Kometen und Kornfelder: Außergewöhnliche Momente spiegeln Urlaub im Eichsfeld wider

Ob es die Aufnahmen vom Sonnenuntergang oder dem Sternenhimmel sind – alle bereits eingesandten Fotos stehen für außergewöhnliche Momente, die den Urlaub im Eichsfeld widerspiegeln.

Auch Naturschönheiten oder Sehenswürdigkeiten in den Ortschafziehen die Blicke der Urlauber auf sich. Das zeigen weitere Einsendungen, die für den diesjährigen Fotowettbewerb unserer Zeitung bereits eingereicht wurden.

Zeigen Sie mit Ihren Bildern, wo Sie sich am wohlsten im Eichsfeld fühlen, wo Sie gerne wandern oder halten Sie Momente fest, die Sie im Urlaub zuhause besonders berührt haben, wie zum Beispiel die Biene im Anflug auf eine Borretschblüte. Das Naturschauspiel faszinierte den 15-jährigen Maurice Danner aus Leinefelde so sehr, dass er seine Kamera zückte und ein Bild für den Fotowettbewerb machte.

Wer teilnehmen möchte, muss sein Bild bis zum 31. August per E-Mail an die Lokalredaktion Eichsfeld geschickt haben. Die Datei sollte mindestens einen Megabyte groß sein. In der E-Mail schreiben Sie bitte dazu, wo das Bild entstanden und was darauf zu sehen ist. Ebenfalls sollten Ihre Kontaktdaten für Rückfragen nicht fehlen.

Einsendungen per E-Mail an eichsfeld@thueringer-allgemeine.de

Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Sichtlich Spaß hatte Jörg Föllmer aus Mengelrode mit dem großen hölzernen Bike am Silkeröder Grenzturm. Foto: Jörg Föllmer

Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Die Aufnahme mit der Silhouette eines Pärchens entstand auf dem Gelände des alten Flugplatzes in Küllstedt. Rechts am Nachthimmel ist der Schweif des Kometen Neowise zu sehen. Foto: Annemarie Crivellaro

Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Eine Biene im Anflug auf eine Borretschblüte fotografierte der 15-Jährige Maurice Danner aus Leinefelde im Garten. Foto: Maurice Danner

Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Für Stefan Holbein ist die Stiftskirche St. Marien in Heiligenstadt einer der schönsten Orte im Eichsfeld. Foto: Stefan Holbein



Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Siegfried Spitzenberg aus Heiligenstadt war von dem Abendrot fasziniert. Das Bild mit den Windkraftwerken machte der Hobbyfotograf an einem schönen Juliabend von Heiligenstadt aus in Richtung Siemerode. Foto: Siegfried Spitzenberg

Sommerfoto-Wettbewerb: So schön ist Urlaub im Eichsfeld Das Mädchen Amelie Winter entdeckte auf einer Radtour Heißluftballons bei Bernterode und beobachtete sie aus dem Kornfeld. Foto: Sabine Winter