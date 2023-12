Eichsfelder Kulturschätze für zwölf Monate

Heiligenstadt Kommendes Jahr wird das Jesuitenkolleg in Heiligenstadt 450 Jahre alt. Ein neuer Kalender zeigt besondere Objekte

In Heiligenstadt ist es seit Jahren Tradition, einen Kalender zu einem historischen Thema der Stadt herauszubringen. Der neue, der druckfrisch vorliegt, beschäftigt sich mit einem Ereignis, das schon Jahrhunderte zurückliegt und für das im kommenden Jahr ein rundes Jubiläum anliegt.

Im Jahr 1574 zogen Vertreter des Jesuitenordens erstmals in das Eichsfeld und hinterließen seitdem eine

bedeutende Spur in der Geschichte unserer Region. „Das bevorstehende Jubiläum von 450 Jahren seit ihrer

Ankunft ist Anlass für eine eingehende Betrachtung“, sagt Stadtsprecher Alexander Franke.

Zu Ehren dieses historischen Ereignisses werden nun ausgewählte Archivalien und Museumsstücke im neuen historischen Kalender präsentiert, die Einblicke in die Geschichte und das Erbe der Jesuiten im Eichsfeld gewähren. Ab Samstag, 9. Dezember, wird der besondere Kalender für das Jahr 2024 im großzügigen A3-Format erhältlich sein. „Der Kalender bietet nicht nur eine ansprechende Gestaltung, sondern auch tiefe Einblicke in die Geschichte der Jesuiten im Eichsfeld“, sagt Franke. Was sich im Kalender wiederfindet, wurde sorgsam von Alexander Berberich, wissenschaftlicher Volontär im Eichsfeldmuseum, und Stadtarchivarin Anne Hey ausgewählt.

Als Herausgeber fungiert wieder die Stadt Heiligenstadt in Zusammenarbeit des Stadtarchivs mit der Tourist-Information und den Heiligenstädter Museen. Das Layout und die Herstellung übernahm der Verlag Cordier. Erhältlich ist der Kalender in der Tourist-Information, im Eichsfeldmuseum, im Literaturmuseum „Theodor Storm“, in der Stadtbibliothek sowie in lokalen Buchhandlungen wie der Eichsfelder Bücherstube, Wetzels Buchhandlung und Multhauf Schreibwaren. Er kostet 9,90 Euro.