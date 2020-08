Eichsfeld. Eichsfelder Initiative ruft Bürger zur Teilnahme an der Veranstaltung am 1. September in Heiligenstadt auf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kundgebung für atomare Abrüstung

75 Jahre ist es her, dass US-amerikanische Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki fielen. 125.000 Menschen starben sofort, weitere 200.000 bis Ende 1945. „Das atomare Inferno – ein Massenmord, der nichts mehr mit einem zu rechtfertigenden Krieg zu tun hatte“, sagt Bernd Winkelmann, Sprecher der Eichsfelder Initiative für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie, der an diesen Tag erinnert.

Seit 65 Jahren gebe es eine weltweite Anti-Atomwaffenbewegung. Sie begann 1955 mit dem Russel-Einstein-Manifest, in dem führende Wissenschaftler den selbstmörderischen Charakter der nuklearen Waffen offenlegten, gefolgt von der Göttinger Erklärung von 1957, so Winkelmann. Auf dem Höhepunkt des atomaren Wettrüstens zwischen Ost und West in den 1980er-Jahren sei es zu Protesten der großen Friedensbewegungen gekommen. Seitdem würden kontinuierlich Demonstrationen in Büchel organisiert, dem Ort, an dem die amerikanischen Atomsprengköpfe gelagert seien und ihr Einsatz trainiert werde.

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erklärte 1996 den Einsatz von Atomwaffen für „völkerrechtswidrig“. Der Bundestag, so der Sprecher der Initiative, forderte 2010 fraktionsübergreifend die Regierung auf, „sich mit Nachdruck für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen“. 2017 sei auf Ebene der Vereinten Nationen ein Atomwaffenverbotsvertrag formuliert worden, den über 122 Staaten unterschrieben hätten, die Bundesregierung habe das bislang nicht getan.

Die Initiative ruft alle Bürger im Eichsfeld auf, am Weltfriedenstag, 1. September, 17 Uhr, auf dem Marktplatz in Heiligenstadt an einer Kundgebung teilzunehmen und damit ihren Willen zur atomaren Abrüstung zum Ausdruck zu bringen.