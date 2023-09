Kundgebungen und Autokorsos sorgen in Göttingen für Verkehrseinschränkungen

In der Göttinger Innenstadt kommt es am Wochenende zu Verkehrseinschränkungen.

Eichsfeld/Göttingen. Für Freitag und Samstag sind im Göttinger Rathaus mehrere Versammlungen und Demonstrationen angemeldet. Auf diesen Plätzen und Straßen ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Berufspendler aus dem Landkreis und die Eichsfelder, die in den kommenden Tagen nach Göttingen wollen, müssen am Freitag und am Samstag mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund sind verschiedenste Kundgebungen, die im Stadtgebiet stattfinden, heißt es aus dem Göttinger Rathaus.

Nach Informationen dieser Zeitung haben sich unter anderem Klimaaktivisten für Freitag, 15. September, angemeldet. Angezeigt für Freitag ist ein Sternmarsch zwischen 11 und 12 Uhr. Daher ist laut Göttinger Rathaus mit Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Betroffen sind der Theaterplatz, die Herzberger Landstraße, der Friedländer Weg, die Grotefendstaße, die Ewaldstraße, die Brüder-Grimm-Allee, die Dahlmannstraße, die Merkelstraße, der Hainholzweg, der Friedländer Weg, die Calsowstraße, der Schildweg, die Keplerstraße und der Hiroshimaplatz.

Freitag zwischen 13 und 16.45 Uhr findet zudem eine Kundgebung mit Marsch statt. Hier kommt es auf dem Hiroshimaplatz, der Bürgerstraße, der Berliner Straße, der Goethe-Allee, der Prinzenstraße, der Weender Straße und dem Auditorium zu Behinderungen im Straßenverkehr. Weiterhin ist zwischen 16 und 17 Uhr eine weitere Kundgebung mit Fortbewegung anzeigt. Aufgrund dieser ist auf dem Auditorium, der Weender Straße, der Reitstallstraße, dem Waageplatz, der Obere-Masch-Straße, der Goetheallee und Kreuzung Geiststraße mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

Behinderungen den gesamten Samstag

Für Samstag, 16. September, wurden mehrere Kundgebungen auf dem Bahnhofsvorplatz, auf der Grünfläche der Berliner Straße in Höhe Bahnhofsvorplatz, am Albaniplatz, am Nikolaikirchhof, an der Nikolaistraße sowie am Groner Tor/Hirtenbrunnen angezeigt, so ein Sprecher der Stadt Göttingen. Zusätzlich sind auch zwei Autokorsos angekündigt. Die Berliner Straße wird infolgedessen zwischen 7 und 22 Uhr voll gesperrt. Nach Informationen dieser Zeitung sind die Kundgebungen unter dem Namen „Herbsterwachen“ angemeldet. Bei den Menschen, die sich am Samstag in Göttingen versammeln, solle es sich unter anderem um Querdenker und Coronaleugner handeln.

Das werde sich auch auf die Fahrpläne des Öffentlichen Personennahverkehrs auswirken. Das Göttinger Rathaus empfiehlt, auf etwaige Änderungen im Fahrplan, ausfallende Fahrten, entfallende Haltestellen und etwaige Ersatzhaltestellen zu achten und sich frühzeitig auf der Webseite der Göttinger Verkehrsbetriebe unter www.goevb.de oder im Kundenzentrum unter Telefon 0551/38 444 444 zu informieren.

Autokorsos durch mehrere Stadtteile

„Die Kundgebungen finden teils ohne Fortbewegung statt, zum Teil sind Fortbewegungen durch die Innenstadt angezeigt worden.“ Aufgrund von Autokorsos ist in Weende, Nordstadt, Ostviertel, Südstadt, Weststadt, Egelsberg und Grone sowie am Bahnhofsvorplatz mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

„Kundgebungen sind nach dem Versammlungsrecht gegenüber der Versammlungsbehörde, also der Stadt Göttingen, lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht besteht nicht“, heißt es aus dem Göttinger Rathaus.